Stemwede (bo). »Und Tschüss, bis Freitag«, hieß es am Montag für die Zeltlagerkinder an der Oppenweher Schule – und vielleicht noch einmal Winken zum Abschied, bevor es mit 45 Kindern und 15 erwachsenen Betreuern vom FC Oppenwehe zu Summann am Rande des Oppenweher Moores ging.