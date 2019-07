»Homebase 52 Grad« sorgten für knackigen Rock’n‘Roll beim traditionellen »Rock am Turm« in Westrup.

Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Am Westruper Glockenort geht es normalerweise eher leise zu. Da quaken am Abend höchstens mal die Frösche. Doch einmal im Jahr, während der Sommerferien, verwandelt sich das beschauliche Gelände in ein eindrucksvolles Rock-Areal. Am Dienstagabend kamen scharenweise Besucher zu dem knackigen Sommerrock-Abend, der inzwischen siebten Auflage des »Rock am Turm«.

Für die Party unter freiem Himmel hätten die Voraussetzungen kaum besser sein können. Jung und Alt feierten gemeinsam im Herzen Stemwedes. Was vor einigen Jahren noch als Insider-Tipp gehandelt wurde, hat sich längst etabliert und lockt Besucher aus wohl allen umliegenden Dörfern nach Westrup.

Band engagiert

»Homebase 52 Degrees« lautet der Name der Hüllhorster Band, die die Veranstalter aus den Reihen der Westruper Dorfwerkstatt in diesem Jahr für den musikalischer Rummelplatz verpflichten konnten. Der Name der Band ungewöhnlich? Schon, aber mit Sinn. »Wir wohnen alle auf dem 52. Breitengrad«, erklärte Sängerin Carolin Struckmeier, die einigen als Musiklehrerin der Wehdemer Stemweder-Berg-Schule bekannt sein dürfte.

Das Quartett, neben Carolin Struckmeier, Jan Olbrich an der Gitarre, René Heitkamp am Schlagzeug und Anatoly Fast am Bass, sorgte mit satten Rock ‘n‘ Roll-Klängen und mehr für Stimmung unter den Partygästen. »Summerwine«, »Rock around the Clock« oder »Lady in Black« kamen gut an. Für den Gassenhauer »Hulapalu« aus der Feder des österreichischen Sängers Andreas Gabalier hätte sie eine neue Sprache lernen müssen, scherzte Struckmeier und das Partyvolk ging begeistert mit.

Premiere vor großem Publikum

Seit vier Jahren spielen »Homebase 52 Degrees« zusammen. »Dies ist aber eine Premiere vor so viel Publikum«, gesteht die Lehrerin Lampenfieber ein. Sie wurde von ihren Schülern zum Auftakt des Abends mit einem Blumenstrauß überrascht.

Zur Erfrischung sorgten die Veranstalter für gut gekühlte Getränke, darunter Cocktails. Auch sollte an diesem Abend niemand hungrig bleiben. Es gab Würstchen vom Grill und der Eiswagen lockte mit seinen Spezialitäten.