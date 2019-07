Stemwede (WB/ni). »Jede gekaufte Flasche ›WATER4TWO‹ spendet 100 Liter sauberes Trinkwasser für Menschen in Not«, versprechen Jannis Buck (27) und Tobias Streich (28). Gemeinsam mit der EDEKA Minden-Hannover bringt das Stemweder Startup in den nächsten Tagen eine Testmenge von 20.000 Flaschen des Mineralwassers in die Märkte.