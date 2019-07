Passend zur Urlaubszeit hat der Verein Leben in Wehdem ein Bücher-Tauschregal aufgestellt. Was bereits in vielen anderen Märkten praktiziert wird, wird nun auch in Wehdem angeboten. Das Prinzip des Bücher-Tauschregals ist ganz einfach: man nimmt ein Buch, Spiel oder Puzzle mit nach Hause, entweder bringt man es nach Benutzen wieder zurück oder legt ersatzweise etwas anderes wieder in das Regal hinein. So findet ein reger Tausch statt. Leseratten und Spielebegeisterte können nach Herzenslust stöbern – und das alles kostenlos.

Der Vorsitzende des Vereins Leben in Wehdem, Ralf Tacke, freut sich über die Bereitschaft von Inge Grube und Gerlinde Tiemann, sich ehrenamtlich um das Regal zu kümmern. Beim Aufstellen im K+K brachten alle drei – und noch weitere Spender – bereits so viele Sachen mit, dass das Regal komplett gefüllt ist mit Krimis, Romanen, Kinderbüchern und Gesellschaftsspielen.

»Ein großer Dank geht auch an Anja Klöcker als Filialleiterin des K+K-Marktes für die tolle Unterstützung«, m einte Tacke. Nun bleibt zu hoffen, dass das neue Angebot gut genutzt wird – und das Konzept aufgeht.