So kennen ihn seine Patienten seit etwa 30 Jahren: Dr. Alfred Bußmann, ist allgemeinmediziner in Levern. Er konnte jedoch keinen Nachfolger finden und schließt seine Praxis. Foto: Nichau

Von Michael Nichau

Stemwede (WB). »Ich habe keinen Nachfolger«, sagt Allgemeinmediziner Dr. Alfred Bußmann aus Levern. Der heute 65-jährige Hausarzt schließt Ende September definitiv seine Praxis am Meyerweg. »Das kommt jetzt etwas früher als erwartet«, sagt Bußmann, der bereits in dritter Generation als Arzt in Levern tätig ist.

»Die Arbeit ist zu viel geworden«, sagt er mit einem Augenzwinkern. Und mit »Arbeit« meint er nicht den Kontakt zu seinen Patienten, sondern die »Bürokratie«, mit der er sich in der täglichen Arbeit herumschlagen muss. In einer Ecke des Flurs der Praxis steht ein extra angefertigtes Regal für die Aktenordner, die sich mit Fortbildungen, Medizingeräteverordnung, Verordnungen von Physiotherapie, Qualitätsmanagement und so weiter beschäftigen.

»Gut ein Viertel meiner Arbeitszeit geht mit diesem Kram drauf«, sagt Bußmann unumwunden. Und, da die Praxis ja um 18 Uhr schließe, hänge er zur Bewältigung des Papierkrams noch weitere Stunden dran. Da er auch die Altersgrenze erreicht habe, hätte er die Entscheidung getroffen, einen Nachfolger zu suchen und in absehbarer Zeit die Praxis zu verlassen.

Kein Nachfolger

»Das hat ja nun nicht geklappt und als Zeitpunkt hatte ich für mich Ende 2019 festgelegt. Auch das klappt jetzt nicht, da sich Dinge verselbstständigt haben.« Seit vier Wochen habe er nun jedem Patienten gesagt, dass jetzt Schluss sei. Dass sich die Patienten auch einen anderen Hausarzt suchen müssten. »Das hatte aber auch zur Folge, dass meine Angestellten sich beruflich bereits anders orientiert haben. Und das kann ich ihnen ja auch nicht verdenken. Da meine Haupt-Kraft zum 1. Oktober gekündigt hat, kann ich die Praxis ab diesem Zeitpunkt auch nicht weiterführen«, sagt Alfred Bußmann.

Er habe im Vorfeld bei drei anderen Arztpraxen in der Region nachgefragt, ob Interesse bestände, seine Praxis als Zweigstelle mit einen angestellten Arzt zu betreiben. Er habe jedoch nur Absagen erhalten.

Fünf Arztpraxen

»Ja, es gibt fünf weitere Arztpraxen in Stemwede und weiterhin zehn Allgemeinmediziner hier. Davon sind allerdings drei ›Einzelkämpfer‹, wie ich. Darunter ist Dr. Stroh, der noch ein Vierteljahr älter ist als ich. In der Praxis Dr. Hafer in Dielingen arbeiten allein fünf Ärzte. Das wäre mein Haupt-Adressat für eine Nachfolge gewesen«, berichtet Dr. Bußmann.

Nicht konkurrenzfähig

Mit »Einzelkämpfer« meint Bußmann den allein praktizierenden »Landarzt«. »Das ist wohl künftig nicht mehr zu bewältigen, obwohl dies die beste medizinische Versorgung auf dem Land ist«, meint er. Gerade auch die Orthopädie werde im ländlichen Raum von den Allgemeinmedizinern mit übernommen. »Letztlich sind ja die Patienten dann auch nicht gut zu Fuß. Und 10 bis 15 Kilometer nach Rahden oder Lübbecke zu fahren funktioniert einfach nicht.«

30 Jahre praktiziert

Und so geht in Levern eine Tradition zu Ende. »Ich habe die Praxis zunächst mit meinem Vater Heinz-Joachim betrieben, der sie seinerseits vom Großvater übernommen hatte. Das Haus und die Praxis befanden sich dort, wo heute das ›Ärztehaus‹ steht. Seit 1919 war mein Opa schon als Arzt tätig«, schildert Bußmann und verweist auf eine alte Karte des Amtes Levern, auf der der Vorfahr seine Hausbesuche eingetragen hatte.

Er selbst habe 1989 angefangen zu praktizieren, etwa seit der Jahrtausendwende in den angemieteten Räumen am Meyerweg. In jedem Sprechzimmer steht ein Sofa. »Ja, die Leute kommen hier oft als ganze Familie zum Arzt. Da müssen die ja irgendwo sitzen«, sagt Bußmann, den seine Patienten eigentlich nur ohne Arztkittel kennen. »Das macht den Kindern zu viel Angst«, sagt er.

Und auch von Apparatemedizin halte er nicht viel. »Doch heute ist man so nicht konkurrenzfähig. Zumindest ein Ultraschall muss vorhanden sein. Doch es ist nun mal so: Patienten suchen sich ihren Arzt nach ihren Bedürfnissen und ein Arzt findet seine Patienten.«

Gutes Einkommen

Es sei ja nicht so, dass ein Hausarzt in Levern nicht existieren könne. »Es ist nicht mehr so, wie die Leute sich das vorstellen, dass Ärzte sich einen Haufen Immobilien kaufen«, sagt Bußmann. Kollegen, die selbst eine Praxis gebaut hätten, seien im Alter erst schuldenfrei. »Der Beruf als Landarzt lebt auch von der Dankbarkeit der Patienten«, meint Alfred Bußmann. Und: Man sei sein eigener Chef.

Doch das alles reicht nicht, um einen Nachfolger anzuwerben, der im Idealfall noch gemeinsam eingearbeitet werden müsse. Jetzt bleibt eine Patientenkartei mit knapp 2000 Menschen, die einen neuen Arzt benötigen.

Kaum Möglichkeiten

Und die Arztsuche klappe nicht auf Anhieb: »Das ist klar, dass gerade ältere Kollegen niemanden mehr aufnehmen«, gesteht Bußmann ein. Da müsse die Suche nach dem Hausarzt heute schon auf Preußisch Oldendorf oder das angrenzende Niedersachsen ausgedehnt werden. Die Patienten sehen das eher kritisch: Im Internet schlagen die Wogen der Begeisterung nicht gerade hoch, wenn sie von etablierten Ärzten abgewiesen werden.

Ein KOMMENTAR von Michael Nichau

Es macht sich bei den ehemaligen Patienten schon eine Art Verzweiflung breit. Wie soll man so schnell bei einem anderen Hausarzt angenommen werden? Da schlagen in sozialen Netzwerken die Wogen schon recht hoch. Man kann aber den »Landarzt«, wie er sich selbst nennt, gut verstehen. »Irgendwann ist Schluss.« Doch verwundert es schon, dass sich in keiner Weise, auch nicht als Filial-Lösung, eine Nachfolge abgezeichnet hat. Vielleicht muss doch die Politik Ärzte auf dem Land entscheidend fördern, so dass diese eine Perspektive sehen, an dieser Stelle zu leben und zu arbeiten.