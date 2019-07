Michael Seel und seine Moorschnucken bieten den Besuchern und Gästen auf dem Schäferhof in Stemshorn ein unverwechselbares, regionaltypisches Ambiente.

Stemshorn/Dielingen (WB). Die Schäferei auf dem Schäferhof in Stemshorn an der Hunte veranstaltet am Sonntag, 4. August, von 11 bis 18 Uhr ihr Hoffest. Schäfermeister Michael Seel und der Verein Naturraum Dümmerniederung haben ein Programm organisiert und dazu einige Aussteller und Kooperationspartner aus der Region zur Unterstützung eingeladen.