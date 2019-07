Von Heidrun MühlkeStemwede (WB). »Alles im grünen Bereich«, freuen sich die Betreuer des FCO-Zeltlagers auf dem Hof der Familie Summann im Oppenweher Moor. Insgesamt haben 42 Mädchen und Jungen sowie 15 Helferinnen und Helfer der Hitze getrotzt. »Wasserspiele waren in diesem Jahr der Hit«, bestätigte Bianca Meyer vom Betreuerteam am Vorabend der Heimreise.

Seit Montag campten die Kinder auf dem weitläufigen Gelände und freuten sich über ein breit gefächertes Aktionsangebot. Davon gab es fünf Tage lang jede Menge. Schon am Anreisetag zum abgelegenen Hof mitten in herrlicher Naturlandschaft mit dem Fahrrad startete eine etwa fünf Kilometer lange Rallye durchs Moor. Zwischenzeitlich hatten die Eltern Schlafutensilien zum Basiscamp geschafft und mit den Betreuern die benötigten Zelte aufgebaut. Nach einigen althergebrachten Spielen, wie Kirschkernweitspucken oder Stelzenlauf war der erste Tag für die Camper wie im Nu verflogen.

Busreise an den See

Am Dienstag stand die Busreise nach Haltern am See auf dem Kalender. Dort ging es in den großen Naturerlebnispark mit Wasserrutsche, Kletterwald und vielen Spielmöglichkeiten auf Kettlers Hof. Die für Mittwoch geplante Fahrradtour wurde kurzerhand abgesagt. »Es war einfach zu heiß«, erklärte Bianca Meyer. Stattdessen tuckerten die Teilnehmer mit der Bahn vom Moorhof Huck an den Dümmer See zum Abenteuergolf spielen.

Rein ins Freibad

Mit der Huckschen Moorbahn ging es, aufgrund der Hitze, auch am Donnerstag zum Freibad nach Espelkamp. Am Abend stand Lagerfeuerromantik mit Gitarrenspiel auf dem Plan und am Freitag hieß es, nach einem kleinen Theaterstück, das die Kinder selbst aufführten, Abschied nehmen.

Handy waren nicht gefragt

Abschied nicht nur von alten und neuen Freunden, sondern auch von einer knappen Woche Abenteuer ganz ohne Smartphones oder Spielekonsolen. Auf die Frage, ob sie die Technik nicht schmerzlich vermisst hätten, waren sich die Kinder aber einig: »Nee, war richtig cool hier! Wir haben alle gemeinsam draußen gespielt an der frischen Luft – da braucht man kein Handy.« Sowieso geht es zünftig zu im Camp und die Kinder müssen die Regeln befolgen.

Die Betreuer

Damit alles reibungslos abläuft sind Ralf und Anne Nünke, Dominic und Pascal Greger, Michael Droste, Meike Lütkemeier, Nils Klamor Eileen Nagel, Manuela Wittenbrink, Klaus Schomaeker, Tina und Patrick Meier, Bianca und Stefan Meyer sowie Sven Müller in diesem Jahr als Betreuer dabei. Übrigens war es dieses Mal die bereits 38. Auflage des Zeltlagers. Seither hat dieses Ferienspielangebot absolut nichts an Attraktivität für die Kinder eingebüßt und ist beliebt wie eh und je.