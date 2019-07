Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Musik und Tanz, dazu kühle Getränke, leckeres Grillgut und jede Menge gut gelaunter Gäste: Auf dem Gelände am Sunderner Feuerwehrgerätehaus hat die Löschgruppe die jüngste Auflage des Hügelfestes gefeiert.

Viele Gäste waren jedoch vorab verwundert: am Feuerwehrhaus feiern? »Ja – im Waldgelände wäre es wegen der bestehenden Hitze und damit der Waldbrandgefahr viel zu gefährlich«, erklärte Löschgruppenführer Uwe Oberländer die kurzfristige Planänderung, am Gerätehaus zu feiern.

Am lauen Samstagabend verwandelte sich der Bereich in ein schmuckes Partygelände.

Rustikale Mixi-Bar

Zahlreiche Kameraden der Sunderner Löschgruppe hatten Grill- und Getränkebuden und sogar rasch noch eine rustikale Mixi-Bar zusammengebaut – und das alles, obwohl die Männer körperlich bereits am Limit waren. Gerade am Nachmittag vor dem Hügelfest war es noch zum Großeinsatz gekommen: im Weidemoor stand ein zwei Hektar großes Weizenfeld Flammen.

Kaum hatten die Feuerwehrleute die Flammen unter Kontrolle und waren zum Feuerwehrhaus zurückgekehrt, flammte ein neuer Brand auf und die Kameraden waren erneut im Einsatz.

»Es war sehr anstrengend«, versicherten der Löschgruppenführer und sein Stellvertreter Jan-Chris Holle. »Noch ein Brand und wir hätten für heute Abend die Segel gestrichen«, erklärte Oberländer. Aber für die Löschgruppe stand fest, dass sie, wenn irgendwie möglich, an der Tradition des alle zwei Jahre veranstalteten Hügelfestes festhalten wollten. »Auch heute Abend trinken etliche Kameraden nur Wasser, damit wir einsatzfähig bleiben«, garantierte der Löschgruppenführer für die Sicherheit der Stemweder Bürger.

Gebäude steht zum Verkauf

Das beschauliche Gelände rund um das Feuerwehrhaus füllte sich am Abend zusehends. Junge und Junggebliebene aus ganz Stemwede und den Nachbargemeinden fühlten sich augenscheinlich gleichermaßen wohl, Kinder und Jugendliche waren genauso anzutreffen wie Besucher jenseits der 70 Jahre. »Wir freuen uns, dass wir heute Abend Unterstützung von den Kameraden aus Niedermehnen und Levern haben, die den Thekendienst übernommen haben«, sagte Oberländer. In Kürze werden die drei Löschgruppen das neue Gerätehaus am Ortsrand von Levern beziehen.

»Das ist dann heute Abend auch ein bisschen wie Abschied von unserem alten Feuerwehrgerätehaus«, meinte der Löschgruppenführer. Das Gebäude stehe bereits zum Verkauf. Zwar sei das lauschige urwüchsige Plätzchen im Wald mit Tanz unterm Blätterdach kaum zu toppen, aber die Besucher hätten volles Verständnis dafür, dass bei bestehender Waldbrandgefahr auf dem waldreichen Hügel nicht zu feiern war.

»DJ Westi« alias Tobias Westerkamp legt auf

So lockte der milde Sommerabend zahlreiche Besucher zu der beliebten Open-Air-Veranstaltung. »Nette Leute treffen, relaxen, klönen, tanzen. Da muss man einfach hin«, war die einhellige Meinung etlicher feierfreudiger Gäste.

Für passende Musik sorgte ­übrigens »DJ Westi« alias Tobias Westerkamp. »Solche traditionellen Feste stärken den Zusammenhalt im Dorf«, weiß auch Uwe Oberländer.

Eines lag den beiden Führungskräften der Löschgruppe aber ganz besonders am Herzen: Ein großes Dankeschön an die vielen Helfer, nicht nur die, die dafür gesorgt hatten, dass das Fest stattfinden konnte, sondern auch an die umliegenden Bauern, die bei den Löscharbeiten sehr viel Unterstützung leisteten.