Pro gelaufener Runde stellen Sponsoren einen Euro für einen guten Zweck zur Verfügung. Die Spendengelder gehen in diesem Jahr an die »Jugendhäuser der Stadt Minden«, an den »Deutschen Kinderschutzbund« und an die Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt, »Wildwasser« und »mannigfaltig«.

Vier Feuerwehrleute treten als Sponsoren auf

Als Sponsoren des Laufteams »Löschgruppe Destel« stellen sich vier aktive Feuerwehrkameraden zur Verfügung: Hermann Wüppenhorst (LG Sundern), Joachim Hehmann, Uwe Arning und Friedhelm Levermann (alle Löschgruppe Destel).

Die Läufer aus Stemwede legten bei ihrer vierten Teilnahme an dieser Veranstaltung von Union Minden ein tolles Ergebnis hin. Insgesamt wurde der Sportplatz Mittelweg 804 Mal umrundet und damit ein sehr guter 11. Platz bei 45 teilnehmenden Mannschaften erreicht. Das bedeutete für das Desteler Laufteam eine Steigerung von mehr als 150 Runden gegenüber der ersten Teilnahme und entspricht einer Laufleistung von etwa 320 Kilometern. »Das ist eine super Leistung«, freute sich Löschgruppenführer Friedhelm Levermann.

Sie liefen mit:

Als aktive Läufer nahmen teil: Lennart Liedtke, Joachim Hohmeier, Jannik Rollmann, Janis Lange­lahn, Melanie Hartmann, Michael Hartmann, Marco Harrmann, Arne Simon, Jochen Hilker, Andreas Holtkamp, Patrick Grewe, Daniel Kemper, Kathrin Hartmann, Tanja Wilke, Mattis Wilke, Emma Wilke, Thorsten Lan­gelahn, Nadja Lange­lahn, Brigitte Theiling, Maik Hahler, Maja Hehmann, Andrea Hehmann, Joachim Hehmann, Jannis Hehmann, Jona Coban, Yannik Hermann, Vera Koch, Gritta Rose, Lena Rose, Karsten Hermann, Christian Harling, Pia Rose, Tim Dellmann, Maik Hüsemann, Milla Riebe, Melanie Riebe, Hartmut Riebe, Christa Levermann-Riebe, Piet Wippermann, Günter Knip­stein, Alexander Knipstein, Hermann Wüppenhorst, Sebastian Kemper, Sylke Arning, Friedhelm Levermann, Leon Arning, Uwe Arning, Anneliese Kostelnik, Bertram Kostelnik, Ann-Kathrin Riebe, Jan Weitz, Andreas Schütte, Martin Kramer, Jürgen Berg, Dr. Joachim Weiffen, Henrik Lahrmann, Luise Lahrmann, Michael Schäfer, Uwe Kolbe und Waltraud Levermann.

Dank an Läufer und Betreuer

Löschgruppenführer Friedhelm Levermann bedankte sich bei allen 60 Aktiven insbesondere auch bei den jungen Läuferinnen und Läufern und den Kameraden aus den Löschgruppen des zweiten Zuges, die das Laufteam »Löschgruppe Destel« unterstützt haben und zu diesem großartigen Erfolg betrugen. Ein Dank galt allen zusätzlichen Spendern, aber auch Brigitte Theiling und Waltraud Levermann, die beide während der ganzen 24 Stunden als Betreuung und Organisatorinnen vor Ort waren, sowie dem DRK-Ortsverein Stemwede. Das Deutsche Rote Kreuz hatte ein Zelt zur Verfügung gestellt.