Kaiser Klaus-Dieter Hohlt und seine Frau Marianne werden am kommenden Wochenende beim Arrenkamper Schützenfest abgelöst. Die Grünröcke aus Arrenkamp freuen sich auf viele Gäste.

Das Schießen um die neuen Regenten des Schützenvereins Arrenkamp steht im Mittelpunkt des Sommerfests, das am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, am Schützenplatz »Unter den Eichen« gefeiert wird. Zu diesem Ereignis sind alle Mitglieder, Freunde des Vereins und Arrenkamper Bürger eingeladen.

Kaffeetafel im Festzelt

Am kommenden Samstag, 3. August, treffen sich die Vereinsmitglieder um 12.45 Uhr an der Schützenhalle. Der Planwagen steht wie in jedem Jahr zur Verfügung. Um 13 Uhr folgt das Antreten auf dem Festplatz »Unter den Eichen« zum Abholen der Majestäten. Der Marschweg führt über die Arrenkamper Straße und »Im Fange« zur Residenz Hohlt. Von dort aus marschieren die Schützen um 14.45 Uhr Richtung Schützenplatz ab – über »Im Fange« und die Arrenkamper Straße.

Im Festzelt wird von 15.30 Uhr an Kaffee getrunken. Anschließend beginnt das Königsschießen. Es soll gegen 18 Uhr beendet sein. Um 18.45 Uhr erfährt das Schützenvolk bei der Proklamation, wer in Arrenkamp neuer Alt-, Jung- beziehungsweise Kinderkönig ist.

Um 20 Uhr empfängt der SV Arrenkamp seine Gastvereine Westrup und Haldem. Im Anschluss steht Tanz mit dem »Musikteam« auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Kinderschützenfest

Am Sonntag, 4. August, versammeln sich die Schützen um 13.45 Uhr an der Schützenhalle. Um 14 Uhr treten sie dann auf dem Festplatz »Unter den Eichen« zum Abholen der neuen Majestäten an. Sollte der Ausgangspunkt abweichen, wird das rechtzeitig bekannt gegeben.

Auch der Planwagen steht wieder bereit. Der Abmarsch vom Königshaus zum Schützenplatz soll um 15.30 Uhr erfolgen.

Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken im Festzelt, das um 16.30 Uhr beginnt, geht es dort mit einem »Tanzkaffee« weiter. Außerdem wird das Pokalschießen vom Samstag fortgesetzt.

Das Kinderschützenfest am Nachmittag bietet als Attraktionen eine Hüpfburg, einen Eiswagen und tolle Spiele. Nach der Pokalübergabe um 19 Uhr wird bei freiem Eintritt mit dem »Musikteam« gefeiert.

Die Kinder nehmen mit bunten Stöcken am Schützen-Umzug teil. Stockträger erhalten Präsente. Der Umzug wird an beiden Tagen vom Spielmannzug Wehdem musikalisch begleitet.

»Alle Einwohner der Ortschaft Arrenkamp werden darum gebeten, das Dorf mit Fahnen und Girlanden für die Festtage zu schmücken«, teilt der Schützenverein mit.