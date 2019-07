Stemwede (WB). Regierungspräsidentin Marianne Thomann- Stahl hat sich bei einem Besuch in Stemwede von der Entwicklung der Gemeinde beeindruckt gezeigt. Die Chefin der für Ostwestfalen-Lippe zuständigen Behörde mit Sitz in Detmold informierte sich vor Ort über Entstehung und Baufortschritt der aktuell im Bau befindlichen Feuerwehrgerätehäuser .

Bekanntlich errichtet die Gemeinde derzeit mit der heimischen Unternehmensgruppe Depenbrock neue Standorte in Des­tel, für Haldem-Arrenkamp, Wehdem-Westrup, Dielingen-Drohne und für Levern-Sundern-Niedermehnen. Bei letzterem Haus wird auch ein Standort für die Rettungswache des Kreises integriert.

»Die Freiwillige Feuerwehr in Stemwede ist leistungsstark und hat das auch gerade in der vergangenen Woche wieder aktuell unter Beweis gestellt. Es ist klug, dass Rat und Verwaltung für die 430 ehrenamtlichen Wehrkräfte beste neue Bedingungen schaffen«, fasste Thomann-Stahl ihren Eindruck zusammen.

Heilig-Kreuz-Kapelle besichtigt

Sie erinnerte damit an die extrem kräftezehrenden Löscharbeiten bei den Flächenbränden der vergangenen Wochen. Die Feuerwehrleute waren bis an die Grenze der Belastungsfähigkeit und darüber hinaus gegangen (wir berichteten).

Ausführung und Finanzierung des Projektes »Feuerwehrgerätehäuser« seien sicherlich auch für andere Kommunen in OWL, die ähnliche Überlegungen zur Modernisierung ihrer Wehr anstellten, von Interesse, meinte Thomann-Stahl.

»Enorme Kraftanstrengung«

Nach Besichtigung der Baustellen in Destel und Levern nahm die Regierungspräsidentin die Heilig-Kreuz-Kapelle in Haldem – errichtet 1621 – in Augenschein. Neben der aktuellen Situation bei der Neugestaltung des vom Land geförderten Dorfplatzes lag auch die historische Orgel in der Kapelle aus dem Jahre 1839 im Fokus. »Die Gemeinde Stemwede hat mit enormer Kraftanstrengung die Sanierung der Kapelle in Angriff genommen und dafür fast 200.000 Euro aufgewendet«, erläuterte Bürgermeister Kai Abruszat das bisherige Vorgehen.

Orgelprospekt aus 1840

Nach Fertigstellung des Dorfplatzes dürfe man nicht nachlassen und müsse sich auch um die Restaurierung der besonderen Orgel kümmern. »Diese ist ein echtes Kleinod. Der Orgelprospekt aus 1840 enthält die Stifterwappen der Adelsfamilien von dem Bussche-Ippenburg und von Stammer. Sie hat landesweit kulturhistorische Relevanz«, sagte Abruszat. Deshalb, so gab der Bürgermeister der Delegation aus Detmold mit auf den Weg, hoffe die Gemeinde Stemwede auf finanzielle Beteiligung der Bezirksregierung beziehungsweise des Landes NRW.