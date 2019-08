Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). »Ein Gläschen zum Runterkommen am Abend« – so hätte damals alles angefangen, erzählte Petra Cailliez. Rotwein sei ihr Einstieg in ein gewaltiges Suchtproblem gewesen. Heute ist sie »clean« und statt Wein gibt‘s Wasser.