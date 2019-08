Stemwede/Minden (WB/weh). Ein Autofahrer aus Stemwede ist infolge eines Alleinunfalls auf der Stemmer Landstraße in Minden schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge befuhr der 62-Jährige am Donnerstagabend, 8. August, um 19.40 Uhr mit einem Volkswagen die Stemmer Landstraße aus Richtung Stemmer kommend in Fahrtrichtung Friedewalde. Dabei geriet das Fahrzeug nach Zeugenaussage plötzlich nach links über die Gegenfahrbahn, einen Grünstreifen und einen Gehweg in den angrenzenden Graben und touchierte einen Baum.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Stemweder ins Klinikum Minden. Der Wagen wurde abgeschleppt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeitig Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.