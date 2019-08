Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Nico Kirchhoff ist neuer Kinderschützenkönig in Haldem. Jugendschießwart Andreas Dünn freute sich, den engagierten jugendlichen Topschützen aus dem Haldemer Schützenverein zum Regenten des Nachwuchses ausrufen zu können.

Schon mehrfach hatte der Haldemer Schüler versucht, der Beste beim Kinder-Königsschießen zu sein. Diesmal hat es geklappt.

Jubelnd begleitete das Schützenvolk die Proklamation des neuen Kinderkönigs, der die Insignien von seiner Vorgängerin Sophie Röttcher in Empfang nahm. Insgesamt waren fünf Kinder beim Königsschießen dabei gewesen. Für Ayia Abdulahid reichte es für die Vizekönigswürde, Platz drei sicherte sich Bjane Geldmeyer, Platz vier ging an Luca Hehemeier. Ein wachsames Auge auf das Geschehen beim Kinderkönigsschießen hatten Mario Brinkmeier, Stefan Framke und Andreas Dünn.

Festball mit Gastvereinen

Nico Kirchhoff wählte Stine Möller-Nolting zu seiner Königin. Die Pflichten des Adjutanten legten die Majestäten in die Hände von Hendrik Pusch, die Aufgaben der Ehrendamen erfüllen Hanna und Greta Rippke. Mit der traditionellen Kinderkönigspolonaise starteten die Grünröcke in den Festball am ersten Schützenfestabend mit Gastvereinen, die der Feuerwehrmusikzug Holzhausen II ins Zelt begleitete sowie den benachbarten Drohner »Grünröcken«, die traditionell mit dem Fahrrad zum Festplatz im Ilweder Wäldchen kamen.

Pokale für Blindenschießgruppe

Die sehbehinderten Schützinnen und Schützen haben sich über ihre Pokale und Plaketten gefreut. Foto: Heidrun Mühlke Die sehbehinderten Schützinnen und Schützen haben sich über ihre Pokale und Plaketten gefreut. Foto: Heidrun Mühlke

Bevor das »Musik Team« für Tanz und Stimmung sorgte, konnte Stefan Kettler, Schießleiter der Blindenschießgruppe noch einige Pokale und Plaketten an die sehbehinderten Schützinnen und Schützen überreichen. Pokalverteidigerin Ulrike Bettenbrock erreichte mit 48 Ringen erneut den ersten Platz.

Es folgten Elisabeth Speckens (45), Ursula Ireland (44), Horst Klinger (42), Ilona Steinmeier (40), Ilona Brammeyer (37), Anneliese Hölscher (36) und Karl-Heinz Thele (31).