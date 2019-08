Der Veranstalter, der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur Stemwede (JFK), ist seit Monaten mit der Vorbereitung beschäftigt. Auch im 43. Jahr dieser Großveranstaltung gilt: Das Festival ist für die Besucher »Umsonst und draußen«. Eintritt muss an beiden Tagen nicht gezahlt werden. Weit mehr als 300 Helfer sorgen vor und hinter den Kulissen für den Ablauf. Die Organisatoren haben folgenden Zeitplan für die Auftritte der Bands festgelegt:

Hier ist das komplette Programm:

Freitag, 16. August: Waldbühne: 16:30 Uhr: Catapults – Alternative, Pop, Indie. 18 Uhr: Shirley Holmes – Rock, Pop, Punk. 19.45 Uhr: Van Holzen – Alternative, Rock. 21.30 Uhr: Less Than Jake (US) – Ska-Punk. 23.15 Uhr: Good Riddance (US) – Melodic-Hardcore. 1 Uhr: Subbotnik – Hip-Hop, Rock.

Wiesenbühne: 17.30 Uhr: Frantic Age – Female Fronted Punkrock. 19.15 Uhr: Black As Chalk – Indie-Rock. 21 Uhr: Der Wahnsinn – Power-Duo. 22:30 Uhr: Lester – Heavy Pop. 0 Uhr: Spin My Fate – Rock, Metal.

Samstag, 17. August , Waldbühne: 13 Uhr: Kolari – Post-Hardcore, Metal, Indie. 14.30 Uhr: Jancee Pornick Casino – Surf, Rockabilly, Garage. 16.15 Uhr: Eskalation – Indie, Elektro. 18 Uhr: Juse Ju – Hip- Hop. 19.45 Uhr: Motorjesus – Hard-Rock, Metal. 21.30 Uhr: Svetlanas (RUS) – Punk-Rock, Hardcore. 23.15 Uhr: Che Sudaka (E) – Cumbia, Ska. 1 Uhr: Long Distance Calling – Post-Rock, Elektro.

Wiesenbühne : 14:45 Uhr Groove Garderobe – Hip-Hop. 16.15 Uhr: Bennet – Hip-Hop, Funk, Singer-Songwriter. 17.45 Uhr: Circus Genard – Reggae, Hip-Hop, Dancehall. 19.15 Uhr: Zuma – Heavy Bluesrock. 20.45 Uhr: Lighthouse Down – Alternative Rock. 22.15 Uhr: Trecker – Stoner. 23.45 Uhr: KCR – Electronic Music.