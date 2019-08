Stemwede (WB). An der Land Art-Woche, beteiligt sich der Hof von Kathinka Luckmann und Gerd Lammers an der Knüve 7 in Sundern.

Für Freitag, 16. August, laden die beiden freischaffenden Künstler von 17 Uhr an sowie am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr in Garten, Hof, Töpferei und Atelier ein. Zur Ausstellungseröffnung am Freitag gibt es von 19.30 Uhr an Kultur: »Ordado Vagabundi« mit Anton Sjarov (Violine) und Helga Freude bieten Klezmer, Gypsy, Folk-Swing und Bossa.

Handpuppe »Miss Braeburn«

»Das süße Leben« heißt eine kurze szenische Lesung mit der Vorleserin Annette Ziebeker und Detlev Schmidt vom Zimmertheater »Am Eck« aus Minden. Heitere, satirische, amüsante und auch nachdenkliche Texte werden von den Beiden szenisch vorgetragen Kevin Necker von der Gruppe Minden-Moves zeigt Jonglage und Akrobatik. Pamela Fleck und ihre Handpuppe »Miss Braeburn« übernehmen die Moderation.

Der ehemalige Bauernhof bietet einen wildromantischen Garten mit Wildblumen.

Getränken, Kaffee und Kuchen

Neben den vielen Keramiken und Objekten im Garten werden dann auch in der großen Deele das von Kathinka Luckmann handgefertigte einzigartige Gebrauchsgeschirr in verschiedenen Blau-Türkistönen und sandfarbenen Glasuren zu sehen sein.

Zudem gibt es Gelegenheit, einiges über die Arbeit mit dem Material Ton zu erfahren und die Künstler kennen zu lernen.

Während des gesamten Ausstellungswochenendes werden die Besucher mit Getränken, Kaffee und Kuchen versorgt – natürlich vom handgearbeiteten Geschirr aus der Keramikwerkstatt.