Stemwede (WB). Groß ist die Freude in diesen Tagen bei dem 2004 gegründeten Verein Oppenweher Klus und dem Verein »WIR in Oppenwehe« gewesen, als der Wehdemer Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Minden-Lübbecke, Andreas Hoppe, sich zu einer Spendenübergabe angekündigt hatte.

Immerhin hatte er einen großen Scheck mitgebracht, den der Vorsitzende des Vereins »WIR«, Dirk Priesmeier, im Beisein einiger Vorstandsmitglieder, gemeinsam mit dem Vorsitzenden Hans-Jürgen Lüker, der Rechnungsführerin Anemone Spreen und ihrer Stellvertreterin Annegret Tiemann in Empfang nehmen konnten. Als Übergabeort hatte der Verein während des gut besuchten Sommerfestes die Klus im Ortsteil Dorf gewählt.

Dass die 500 Euro aus den Zweckerträgen des Gewinnsparens bei den Vereinen, hier in diesem Fall im besonderen des Klusvereins sehr gut angebracht sind, stellte sich dann auch schnell heraus. Das Geld soll Verwendung in der Anschaffung und Anbringung einer festinstallierten Beleuchtung finden, was dann den zahlreichen Besuchern, unter anderem bei dem Event »Advent an der Klus«, zugutekommen soll.

Davon dass die »Klusianer«, wie sie sich selbst in dem derzeit 94 Mitglieder zählenden Verein nennen, mit viel Eigenleistung das Areal auf dem nicht mehr genutzten alten Friedhof »in Schuss« halten, konnten sich die Besucher und Spendenüberbringer überzeugen.

Schon mehrfach unterstützte die Sparkasse in der zurückliegenden Zeit besondere förderwürdige Unternehmungen in ihrem Einzugsbereich. Andreas Hoppe konnte sich von dem guten Anlegen der Spende selbst überzeugen und war voll des Lobes.