Von Michael Nichau

Stemwede (WB). Der Streit um Windräder in Stemwede geht in eine neue Runde. Dem Kreis Minden-Lübbecke liegt ein Bauantrag für zwei Windenergieanlagen in Oppendorf vor (wir berichteten). Die Kreisverwaltung hat Bürgermeister Kai Abruszat aufgefordert, dass die Gemeinde für den Bau der Anlagen das so genannte »gemeindliche Einvernehmen« erteilen soll.