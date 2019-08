Von Michael Nichau

»Das Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, die Besonderheit der Genossenschaft ins Gedächtnis zu rufen«, meinte Bürgermeister Kai Abruszat. Eigenständig sein und sich um seinen Sozialraum zu kümmern, sei das Prinzip von Genossenschaften. »Das wird heute wieder aktuell«, meinte er.

Zu Erinnerung: Die E-Genossenschaft hatte sich vor 100 Jahren gegründet, um die Menschen in Levern mit elektrischem Strom zu versorgen. Bis 2012 hat sie in Levern auch noch das selbst geschaffene Netz betrieben. Dieses wurde dann an Westnetz (RWE) verpachtet, da die gesetzlichen Auflagen nicht mehr zu erfüllen waren. Noch heute übernimmt die E-Genossenschaft aber den Vertrieb von Strom über das Netz.

500 Mitglieder

Fast 500 Mitglieder zählt die Genossenschaft in Levern heute. Zum Jubiläum, das im »kleinen Kreis« mit 50 Leuten am 31. August mit einem historischen Ortsrundgang und einer kleinen Feier bei Rila begangen werden soll, haben sich die Mitglieder des Aufsichtsrates etwas einfallen lassen: Sie machen Levern schöner, indem sie die Strom-Schaltkästen bemalen lassen.

Meulenkamp malt

Dafür verantwortlich ist Fassadenkünstler Piet Meulenkamp, der inzwischen sieben Kästen der Genossenschaft und auch einige der Gemeinde Stemwede verschönert hat. Weitere Kästen sollen folgen. »Das ist auch immer von der Wetterlage abhängig«, sagt Meulenkamp, der im Ortskern historische Gebäude auf die Kästen bringt. In den Siedlungsgebieten können sich die Bewohner Motive wünschen. So habe er etwa an der Straße »Im Hasenfeld« den Kasten mit Hasen bemalt. In der Straße »Am Bökel«, wo es viele Kinder gibt, hätten sich die Bewohner für das »Maus«-Motiv entschieden.

Und so bittet Piet Meulenkamp für zukünftige Verschönerungen um Hinweise, welche Motive sich die Bürgerinnen und Bürger wünschen.

Praktikanten gesucht

Auch Praktikanten oder Interessierte, die sich an der Fassadenmalerei versuchen möchten, werden bei Piet Meulenkamp gern gesehen. »Interessierte, die das lernen möchten, können sich gerne bei mir melden«, sagt der gebürtige Niederländer. Dann seien vielleicht auch mehr Stromkästen in einer Schönwettersaison zu schaffen. »Mit einem Team würde das noch besser klappen«, meint er.

»Es geht darum, dass sich die Menschen mit ihren Stromkästen identifizieren können«, sagt Heidi Helmich, Geschäftsführerin der E-Genossenschaft.

Mühle beleuchten

Noch ein weiteres Projekt haben die Genossenschaftler auf dem Plan. »Wir möchten zur Advents- und Weihnachtszeit die Mühle in Levern beleuchten«, erläuterte André Kutsche. »Das wäre für uns noch eine tolle Sache.«

Bis dieses Vorhaben verwirklicht wird, können Spaziergänger in Levern auf die Suche nach den bemalten Kästen gehen. Ein sehr schönes Exemplar befindet sich etwa am Fitnessstudio. Dort abgebildet sind die Löwenburg und auf der anderen Seite das Langenbergsche Stiftshaus.