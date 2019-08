Hüde (WB/la). Spektakuläres Feuerwerk, funkelnde Lichteffekte auf der Seeoberfläche und begeisterte Menschenmassen: Das können Besucher am Samstag, 24. August, in Hüde bei der Großveranstaltung »Der Dümmer brennt« kostenlos erleben.

Lediglich eine Parkplatzgebühr muss entrichtet werden.

Neben dem Feuerwerk bietet das Programm Unterhaltung für die ganze Familie: Kunstbegeisterte können von 15 Uhr an in einem auf Gestaltung ausgerichteten Handwerkermarkt zahlreiche Werke erstöbern und kaufen, an den Buden am Deich verweilen oder bereits von 12 Uhr an in einem nostalgischen Biergarten im 50-er Jahre-Stil entspannen. Für die Kleinen hält das »große Kinderpiratennest« zahlreiche Aktivitäten bereit: Dabei können sie nach einem Piratenschatz suchen, sich auf einer Riesenrutsche und einem Trampolin austoben. Darüber hinaus garantieren eine Luftballonkünstlerin sowie ein Kinder-Flohmarkt Spaß und Abwechslung.

»Lübeck Freibeuter«

Für Musik sorgt von 17 Uhr an die Rockband »Lübeck Freibeuter«. Sie zieht in Kostümen über den Deich. Das Duo »Teddy Taste meets Richie« unterhält von 17 Uhr an am Strandhaus Zinnecker. An der »Bar dü Mar« kann ebenfalls ausgelassen gefeiert werden: mit DJ Moe William von 15 bis 17 Uhr, DJ Chris von 17 bis 18.30 Uhr, DJ Maximal von 18.30 bis 20 Uhr, den DJs »Die Herren Mehl & Nuxoll« und »Gentleman Dee« am Saxophon von 20 Uhr an.

Im Partyzelt an der Surfeinsatzstelle sorgen DJs vom Musik-Team von 18 Uhr an für Stimmung. Die Band »Supernova« spielt von 18 Uhr an »Best of Rock & Pop« auf der Innogy-Bühne an der Surfeinsatzstelle.

Kunsthandwerkermarkt

Abgerundet wird das Fest dann mit dem Höhen-Feuerwerk, das von 22.15 Uhr an über dem See bestaunt werden kann.

Am Sonntag gibt es von 10 Uhr an einen Frühschoppen auf dem Hüder Dorfplatz. Außerdem warten ein Kunsthandwerkermarkt und die Gastronomie auf Besucher, die einem Spaziergang am See unternehmen möchten.

Das »Dümmerbrand«-Programm wird von den folgenden Sponsoren unterstützt: Privatbrauerei Ernst Barre, Aller-WeserVerlag, Innogy, Vilsa und Getränke Meyer aus Lembruch.