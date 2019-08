In Abständen sind die Läufer auf der Oppenweher Straße gesichtet worden. Foto: Dieter Wehbrink

Stemwede (la/WB). Darüber stauten die Oppenweher nicht schlecht: In einem nicht allzu schnellen Tempo waren am Freitag, 23. August, Läufer mit Sportbekleidung – und Startnummern auf dem Rücken – auf der Oppenweher Straße unterwegs.

Des Rätsels Lösung: Die Sportler sind Teilnehmer des Deutschlandlaufs 2019. Dieser Wettbewerb ist ein internationaler Ultramarathon. Start war am 18. August auf der Insel Sylt. Ziel soll am 5. September die Zugspitze oder – bei schlechtem Wetter – Garmisch Partenkirchen sein. 42 Akteure waren auf Sylt an den Start gegangen. 1300 Kilometer müssen zurückgelegt werden.

Von Sulingen nach Osnabrück an nur einem Tag

Zehn Läufer sind mittlerweile wegen der Belastung ausgestiegen. Die Etappe am Freitag führte von Sulingen nach Osnabrück. Die Teilnehmer – sie mussten Startgeld entrichten – starteten als Sololäufer oder als Team mit mehreren Läufern. Einige wurden von Radfahrern begleitet. Der Deutschlandlauf wurde von dem Ultra-Marathonläufer Ingo Schulze im Jahr 1998 ins Leben gerufen