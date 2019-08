Stemwede (WB). So mancher Wehdemer hat in diesem spannenden Krimi mitgespielt: Anlässlich des 1050-jährigen Dorfjubiläums wurde ein spannender 90-Minuten-Streifen produziert, der jetzt fertig ist.

Das Besondere an diesem Film ist, dass alle Darsteller – ausgenommen die Hauptrollen Kommissar und Assistentin – Bewohner oder »Akteure« aus Wehdem sind. Die Filmpremiere erfolgt am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr im Kino Quernheim. Zwei weitere Vorstellungen werden gezeigt am Samstag, 21. September, ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 22. September, ab 15 Uhr.

Der Vorverkauf für diese ersten drei Kino-Termine beginnt am 9. September. Die Karten sind dann für sieben Euro bei der Tankstelle Siekermann in Wehdem erhältlich.

Dorfgemeinschaft wird gestärkt

Voraussichtlich werden weitere Vorstellungen ab Oktober direkt von der Lichtburg Quernheim angeboten.

Ziel des Filmprojekts war es, die Dorfgemeinschaft zu stärken. »Wir wollten Menschen jedes Alters und jeder Nationalität zusammen bringen und das ist uns wirklich gelungen«, zieht der Verein Leben in Wehdem Bilanz. »Mehr als 300 (!) Darsteller haben sich gemeldet, um mitzumachen.«

Dieser Film soll außerdem – verpackt in einen amüsanten Krimi mit Handlung – einen Gesamteindruck von Wehdem und seinen Bewohnern, Vereinen, Veranstaltungen, Firmen und Institutionen vermitteln. Viele interessante und schöne Plätze wurden als Drehorte ausgesucht.

Großartige Arbeit geleistet

An insgesamt 14 Tagen an 6 Wochenenden im März, April und Mai drehten die Filmleute an 40 Schauplätzen in Wehdem und Umgebung. Alle Darsteller wurden vorab informiert, wann sie wo sein müssen und was sie mitbringen sollen. Erst kurz vor Drehbeginn bekamen sie ihren Text. Keiner von ihnen kennt das komplette Drehbuch, nur die Ausschnitte, in denen sie mitwirken. So soll es für alle bis zur Premiere spannend bleiben.

»Mit ganz viel Einsatz, Spaß und manchmal auch Schweiß ist während dieser Zeit etwas ganz Besonderes entstanden«, schreibt der Verein. »Zusammen mit den Künstlern Daniela Franzen (Drehbuch und Regie) und Marcello Monaco (spielt den Kommissar Monaco) aus Bassum, Tina Badenhop (Assistentin des Kommissars, »Frau Wunderlich«) sowie Ralf Schauwacker (Kamera und Schnitt) wurde großartige Arbeit geleistet.«

Dank an alle Beteiligten

Die Musik haben Lutz Wernicke und Marcello Monaco extra für diesen Film komponiert und arrangiert.

Das Filmteam vom Verein Leben in Wehdem (Ralf Tacke, Daniela Niermann, Marianne Siekermann, Wilhelm Brüning, Eila-Marie Niermann, Anette Kröger, Siegfried Schnier) freut sich sehr, dass das Krimi-Projekt im Dorf so toll angenommen wurde: »Das Konzept ist voll aufgegangen. Man lernte sich besser kennen, neue Kontakte entstanden, man wuchs als Gemeinschaft zusammen.«

Der Verein und das Filmteam danken den Darstellern, allen Sponsoren »und allen anderen Menschen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Krimi entstehen konnte«.