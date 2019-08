Musikfreunde können sich auf Julian Sas, »Hundred Seventy Split«, »Thorbjørn Risager & The Black Tornado« aus Dänemark und Sebastian Krumbiegel freuen.

Nach dem Auftakt mit dem 14. Stemweder Bikertreffen am 8. September am Life House in Wehdem kann man am 21. September Julian Sas und Band aus den Niederlanden erleben. Und der Radio-Comedian René Steinberg gastiert am 28. September mit seinem Programm »Freuwillige vor – wer lacht macht den Mund auf« an gleicher Stelle.

Grande Dame der schottischen Musikszene

Siobhan Miller , eine der herausragendsten Sängerinnen Schottlands, tritt am 5. Oktober mit ihrer Band auf. Sie etabliert sich mit ihren einfühlsamen Liedern zu einer der Grande Dame der schottischen Musikszene.

»Hundred Seventy Split«, die am 13. Oktober das Life House rocken, sind ein Blues/Rock-Powertrio mit Joe Gooch (Gitarre/Gesang) und Leo Lyons am Bass. Ein Fixstern am Bluesrock-Himmel. 2019 ist das legendäre Woodstock-Festival 50 Jahre alt. Einer der Hauptprotagonisten war Leo Lyons mit Ten Years After. Neben der Woodstock-Hymne »I’m Going Home« werden sie weitere »Ten Years After«-Hits und eigene Songs spielen.

»STiK – Stemwede ist kreativ« , der Kunsthandwerkermarkt, wird am 20. Oktober veranstaltet. Über 40 Kreative, Künstler und Kunsthandwerker aus Stemwede bieten Goldschmiedekunst, Malerei, Keramik, Textil-, Holz-, und Metallverarbeitung und weitere Produkte für Küche, Haus und Garten an.

Zeitgenössischer bretonischer Gesang

Kelten-Pop aus der Bretagne erwartet die Besucher am 3. November mit »Gwennyn und Band« . Sie zählt zu den wichtigsten Botschafterinnen des zeitgenössischen bretonischen Gesangs. Sie mischt die traditionellen keltischen Einflüsse ihrer Heimat mit zeitgemäßen Elementen aus Rock und Pop.

Mit Thorbjørn Risager & The Black Tornado tritt am 8. November eine dänische Blues-, Rock- und Soulband der Extraklasse auf. Ein Mix aus Blues, Soul, Rock & R’n`B – die Groove-Maschine aus Kopenhagen steht für Qualität und Stimmung.

Am 10. November bringt das Mobile Figurentheater Bremen das Stück »Mama Muh« nach dem Kinderbuch von Sven Nordquist für Kinder ab drei und die ganze Familie auf die Bühne. Mama Muh ist keine gewöhnliche Kuh. Wenn andere Kühe zufrieden kauend in die Gegend glotzen, tanzt sie regelmäßig aus der Reihe.

Kabarett mit Bill Mockridge

Acoustic Groove Rock können die Besucher am 15. November mit Ingvay und Band hören. Der Auftritt bewegt sich zwischen klassischen Singer/Songwriter-Styles, Funk und Acoustic Groove Rock.

Sebastian Krumbiegel füllt mit seiner Gruppe »Die Prinzen« mühelos Arenen und Hallen. Doch abseits der großen Bühnen gibt es den anderen Sebastian Krumbiegel: Den Chansonnier, den Pianisten, den sensiblen Solisten. Das Publikum erwartet am 22. November eine Stimme, ein Piano und einen Künstler, der eine Ausnahmeerscheinung im deutschen Musikgeschäft ist. Am 30. November gibt es Kabarett mit Bill Mockridge . Ein Millionenpublikum kennt ihn aus der »Lindenstraße« und der Comedyserie »Die Mockridges – Eine Knallerfamilie«. Aber Bill Mockridge ist auch Autor, Kabarettist und Comedian. Bissig-humorvoll und selbstironisch nimmt er sich und seine »Leidensgenossen« auf die Schippe.

Es gibt ein Kulturfrühstück

Beim Kulturfrühstück am 8. Dezember spielt Patrick Lueck. Rock-Pop-Folk Cover und eigene Songs. Gefühlvolle Balladen wechseln sich mit rockigen Nummern ab. Jeden dritten Montag gibt es die »Life House Jam« . Termine sind am 16. September, 21. Oktober, 18. November und 16. Dezember. Am 27. Dezember treten die besten Bands und Musiker, die je bei der »Life House Jam« auf der Bühne standen, zum »Best of Life House Jam« an.

Karten gibt es an der Abendkasse. Reservierungen und Informationen unter Telefon 05773-991401. Reservierungen per E-Mail: info@ jfk-stemwede.de. Weitere Informationen unter www.jfk-stemwede.de.