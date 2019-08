»Die Vorstände und Fraktionen von FDP und CDU in Stemwede haben am 26. August in partnerschaftlicher Verbundenheit gemeinsam getagt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Thema Bürgermeisterkandidat für die Kommunalwahl 2020 besprochen. Hierzu gab es ein eindeutiges Votum aller Anwesenden«, heißt es in der Mitteilung. »Beide Parteivorstände werden auf ihren Parteiversammlungen ihren Mitgliedern vorschlagen, den amtierenden Bürgermeister Kai Abruszat aus Porta Westfalica erneut als Bürgermeisterkandidat für die Gemeinde Stemwede zu nominieren«, heißt es in der gemeinsamen Erklärung des FDP-Ortsverbandsvorsitzenden Wolfgang Fricke und des CDU-Gemeindeverbandsvorsitzenden Andreas Weingärtner.