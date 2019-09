Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Im beschaulichen Stiftsort Levern jagt in diesem Jahr ein Jubiläum das nächste. Nicht nur, dass der Ort selbst kürzlich sein 1050-jähriges Bestehen feiern konnte, am Samstag beging auch die Elek­trizitätsgesellschaft Levern ihren 100. Geburtstag. Gefeiert wurde mit vielen Gästen in den Gärten von »Rila erleben«.