»Wir wollen unsere Azubis und dualen Studenten optimal auf die Anforderungen der Arbeitswelt von morgen vorbereiten. Daher legen wir großen Wert auf eine fundierte Ausbildung auf dem neusten Stand der Technik«, sagt Martin Waitz, Leiter der Ausbildung am ZF-Standort Lemförde. »So lernen die jungen Kolleginnen und Kollegen bei uns an den Maschinen und Robotern, die wir tatsächlich in der Fertigung nutzen. Außerdem haben sie die Möglichkeit sich in unserer eigens eingerichteten Lernfabrik 4.0 alle notwendigen Fähigkeiten zur digitalen Produktion zu erarbeiten.«

42 Berufsanfänger

Die 42 Berufsanfänger verteilen sich auf fünf Ausbildungs- sowie fünf duale Studiengänge. Im neuen Azubi-Jahrgang finden sich auch vier angehende Fachinformatiker – ein Ausbildungsberuf, den ZF in Lemförde erst 2018 eingeführt hat. Erstmals seit mehreren Jahrzehnten sind Zwillinge mit dem gleichen Berufswunsch unter den Auszubildenden: Die 18-jährigen Brüder aus Twistringen sehen sich nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sondern haben sich auch beide für ein duales Mechatronik-Studium entschieden.

ZF beschäftigt in der Region etwa 150 Auszubildende, duale Studenten sowie Umschüler und zählt damit zu den größten Ausbildungsbetrieben. Darüber hin­aus bietet der Konzern auch umfassende Schülerprogramme für Schnupperpraktika.

Die neuen Azubis:

Ihre Ausbildung bei ZF beginnen in diesem Jahr: Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen (Erstausbildung Industriemechaniker/in oder Industriekaufmann/frau) Janis Helms, Ilka Middelbeck und Franca Schröter; Bachelor of Engineering Mechatronik (Erstausbildung Mechatroniker/in) Jannis Gierke, Fynn Hannekum, Mika Hannekum, Sandro Sarnow, Alina Sauermilch und Franz Strunk; Bachelor of Engineering Elektronik (Erstausbildung Fachinformatiker/in) Iaroslav Gryshchuk, Pascal Möllerherm, Simon Winkelhoff und Leon Wischnewski; Bachelor of Engineering Maschinenbau (Erstausbildung Industriemechaniker/in) Hannah Bublies, Laurenz Eimke und Johannes Middelbeck; Bachelor of Arts Business Administration (Erstausbildung Industriekaufmann/frau oder Fachinformatiker/in) Daline Renke, Leo Zeilinger und Moritz Thölenjohann; Fachinformatiker/innen Mats Greve, Jonas Höfer, Lukas Trentmann und Kai Wille; Technische Produktdesigner/innen Lars Eckhoff, Daniel Igel, Jannes Stöppelmann und Emma Pauline Strodthoff; Mechatroniker/innen Samuel Feldhaus, Fabian Gerth, Lea Henke, Jesper Hille, Marius Meyer und Johanna von der Heyde; Industriemechaniker/innen Paul Haselhorst, Justin Krusmann, Finn Stengritt, Luca Joel Striek und Arne Sören Waldmann; Zerspanungsmechaniker/innen Tim Bergermann, Lars Jungbluth, Jan-Philip Kirsch und Lukas Lenz.