Von Heidrun Mühlke

Wehdem (WB). Jährlich zum Sommerende lockt das Bikertreffen am Life House Hunderte von Motorradfans nach Wehdem. Fahrer und Fahrerinnen haben auch am Sonntag das beschauliche Dorf am Fuße des Stemweder Berges in einen Treffpunkt für Fans heißer Öfen verwandelt.