Stemwede (PG). Hochbetrieb hat bis weit in den Abend auf den Schießständen des Oppenweher Schützenvereins geherrscht. Nicht nur in den weitläufigen Schießanlagen, sondern auch in der Gaststube der Schützenhalle wurde geklotzt, nicht gekleckert. Da ging so manches Bier über den Tresen und sowohl die Thekenmannschaft als auch die Schießleitung in Person von Henrik Pieper arbeiteten auf Hochtouren.