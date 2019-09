Sulingen (WB). Ein 20-jähriger Mann ist am Montag, 16. September, bei einem Verkehrsunfall in Sulingen getötet worden.

Nach Angaben der Polizei war ein 25-jähriger Autofahrer-Fahrer aus Mellinghausen auf der Ortsumgehung Sulingen in Richtung Nienburg gefahren. »Aus noch ungeklärter Ursache geriet sein Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Wagen des 20-Jährigen«, schreibt die Polizei. »Der 20-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er verstarb an der Unfallstelle, für ihn kam jede Hilfe zu spät.« Der 25-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus Sulingen gebracht.

Die Ortsumgehung musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. »Da auch ein technischer Defekt als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann, wurde zur Unterstützung der Ermittlungen ein Gutachter hinzugezogen«, schreibt die Polizei. »An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.«