Stemweder Feuerwehrleute nehmen Dachziegel ab, um den Brandherd dahinter besser ablöschen zu können. Das Haus in Haldem ist seit längerem unbewohnt Foto: Wehbrink

Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). War es Brandstiftung? In einem seit längerem unbewohnten Haus in Stemwede-Haldem ist am Montagnachmittag ein Feuer entstanden.