Von Ursula Vocks

30 Sängerinnen und Sänger, die rund um den Stemweder Berg zuhause sind und die Region Stemwede in Nordrhein-Westfalen mit dem benachbarten Lemförde in Niedersachsen musikalisch verbinden, haben am vergangenen Freitag das Publikum in der voll besetzten Dielinger St. Marien Kirche begeistert.

»Kleiner grünen Kaktus«

Der Chor unter der Leitung von Sabrina Stutzky präsentierte zum ersten Mal ein Konzert nur mit Liedern in deutscher Sprache – »made in Germany«. Dabei gingen die Dielsingers mit den Besuchern auf eine Zeitreise von den 1920-er Jahren mit dem »Kleinen grünen Kaktus« bis hin zu aktuelleren Hits wie »Altes Fieber« und »Auf uns«.

Die gelungene Kombination aus älteren und ganz modernen deutschen Ohrwürmern machte das Konzert zu einem ganz besonderen Erlebnis, bei dem auch viele bekannte Stücke vom Publikum mitgesungen wurden.

Ergänzt wurde die Zeitreise von kurzen Zeitrückblicken. Das Publikum bekam interessante, teilweise unbekannte Informationen über Herkunft und Zustandekommen der Lieder.

Fußstampfen, Pfeifen und Lachen

Mit besonderen Highlights überraschte Hanneke Eling aus Lemförde, zunächst an der Orgel mit »Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg«. Bei der »Sonata C-Dur« von Valentin Rathgeber zeigte Hanneke Eling am Klavier wahre Entertainerqualitäten. Sie animierte das Publikum, Pausen des Stückes mit Fußstampfen, Pfeifen und Lachen zu füllen.

Nach tosendem Schlussapplaus verabschiedeten sich die Dielsingers mit der Zugabe »«Danke für die Lieder«, wobei die Chorleiterin Sabrina Stutzky auch ihre solistischen Fähigkeiten unter Beweis stellte.

Wer über das Konzert hinaus, selbst das Singen als neues Hobby ausprobieren möchte, ist jederzeit zu den Chorproben willkommen, einzige Voraussetzung ist der Spaß am Singen. Die wöchentlichen Proben erfolgen jeden Montag ab 19 Uhr in der Gaststätte Marlis Hohlt in Drohne.