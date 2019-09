Stemwede (WB). »Lecker, das Eis! Können wir das nicht jede Woche haben?«, fragten viele Schüler der Stemweder-Berg-Schule begeistert. In der Mittagspause war Petra Kliem mit ihrem Eiswagen zum Eingangsbereich der Schule gekommen.

Die Idee kam von der Schülervertretung (SV): Pia Siekermann und Jennifer Hibert (Schülersprecherinnen des vorherigen Schuljahres) wollten den Eiswagen eigentlich schon vor den Sommerferien bestellen, aber da hatte Petra Kliem von der Eisdiele Alte Kantorei in Levern kein Eis und keine Zeit.

SV-Lehrerin Edda Graue freute sich, dass der Termin jetzt geklappt hatte. Viele Schüler genossen die angenehme Abwechslung im Mittagsspeiseplan und hatten ihre Mühe, sich für eine Sorte entscheiden zu können.

Der nächste Termin steht schon fest: Am 25. Juni 2020 gibt es wieder Eis in der Mittagspause. »Bleibt nur zu hoffen, dass auch an dem Tag wieder die Sonne sich passend dazu gesellt«, sagt Edda Graue.