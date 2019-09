Stemwede (weh). Äußerst spannend ist es mal wieder beim traditionellen Dorfpokalschießen in Haldem zugegangen. Ausrichter war der örtliche Schützenverein.

22 Vereine, Clubs und spontan gebildete Teams waren angetreten, um die begehrte Trophäe zu erringen. Parallel wurden weitere beliebte Schießwettbewerbe veranstaltet. Groß war am Ende die Freude, als die Siegerinnen in der Mannschaftswertung des Dorfpokals feststanden. Es gewann die Damenschießgruppe mit 117/36 Ring. Das Team bestand aus Anneliese Fortmann, Anke Faltermeier Irene Bödeker und Angelika Rosengarten.

Königsteam treffsicher

Zweiter wurde das Team »3 Könige und 1 Königin« mit 114/34 Ring. In dieser Mannschaft schossen Andreas Dünn, Uwe Hegerfeld Martin Boelk und Christina Hegerfeld. Platz drei ging an die erste Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr mit 114/31 Ring, erzielt von Niclas Kreyenhagen, Jörn Stubbe, Torsten Fischer und Simon Kellermann. Die nachfolgenden Plätze belegten in der Reihenfolge das Turnier-Team TuS Stemwede, der Titelverteidiger Hofstaat, das Team Kinderbelustigung Ma. I, Hofstaat Jungkönigin, Ilweder Landjugend I, Hofstaat 2019/20, Turnier-Team II, Bundesligastammtisch Ilweder Hof, Alte Garde Schützenverein Haldem Ma. I, Montagsclub, Freiwillige Feuerwehr Ma. II, Jäger, »Hauptsache dabei«, Fohlen-Fanclub, Schieß-Mädels, »Krummer Finger«, Dart-Club Ilweder Hof, »Die Durstlöscher« und Ilweder Landjugend II.

Die Einzelwertung

In der Einzelwertung siegte Anke Faltermeier (Verein: Damenschießgruppe) vor: 2. Platz Uwe Hegerfeld (Verein: 3. Könige und 1 Königin); 3. Platz Angelika Rosengarten (Verein: Damenschießgruppe); 4. Platz Silke Martens; 5. Platz Lars Rosengarten und 6. Platz Wolfgang Rosengarten.

Beim Er & Sie-Pokalschießen siegten Sylvia und Martin Boelk vor Christina und Uwe Hegerfeld und Angelika und Wolfgang Rosengarten. Beim Preisschießen konnten sich in ihren jeweiligen Altersgruppen Sylvia Boelk, Uwe Hegerfeld, Wolfgang Rosengarten, und Jürgen Frieten die dicksten Braten sichern.

Sonderpreis für Namen

Auch die Jugend schoss an diesem Tag ihren Dorfpokal aus. Mannschaftswertung: 1. Platz »Der Schöne und die Biester«; Schützen: Nico Kirchhoff, Stine Möller-Nolting, Hannah Rippke; 2. Platz »Die heißen Schnittchen«; Schützen: Clara Flothmeyer, Sophie Röttcher, Ayia Abdulwahid; 3. Platz »Elefanten-Jagdverein… tötet was er trötet«; Schützen: Luca Hekemeier, Marek Hekemeier, Bjarne Geldmeyer; 4. Platz »Die schiessenden Mettwürstchen« (sie erhielten einen Sonderpreis für den originellsten Namen); Schützen: Gustav Hemann, Mara Kretschmar, Marlon Willmann; 5. Platz mannschaftslos: Schütze: Tim Zyla.

Einzelwertung Jugend (ab 12 Jahren): 1. Platz Clara Flothmeyer; 2. Platz Sophie Röttcher; 3. Platz Marek Hekemeier; 4. Platz Luca Hekemeier; 5. Platz Ayia Abdulwahid; 6. Platz Bjarne Geldmeyer; 7. Platz Marlon Willmann.

Einzelwertung (Schüler 8-12 Jahre): 1. Platz Nico Kirchhoff; 2. Platz Tim Zyla; 3. Platz Mara Kretschmar; 4. Platz Hannah Rippke; 5. Platz Stine Möller-Nolting; 6. Platz Gustav Hemann.