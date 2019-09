Die Schülerin des Söderblom-Gymnasiums in Espelkamp fragte sich vor etwa sechs Monaten, mit welchem Thema sie sich – zusätzlich zu dem normalen Lernpensum in Klasse 7 – beschäftigen könnte. In ihrer Familie sind Diskussionen zur Umwelt-Problematik schon lange ein Thema. Da fiel ihr Augenmerk einerseits auf die aktuelle Problematik »Umweltschutz – Klimawandel – Energiewende«, andererseits auf die Umgebung ihres Wohnortes in Stemwede.

Erläuterungen zu den Exponaten

Und da bot sich das Windkraftmuseum in Oppendorf an. Sarah erhielt vom »Deutschen Windkraftmuseum e.V.« in Oppendorf die Gelegenheit, sich dort umzusehen, zu fotografieren und filmen. Außerdem bekam Sarah ausführliche Erläuterungen zu den dort ausgestellten Exponaten sowie Informationen zur Geschichte des Museums, das früher noch »Mühlenheider Windkraft-Museum« hieß.

»Unterdessen gibt es über die Oppendorfer Einrichtung in internationalen Windenergie-Fachzeitschriften mehrseitige Berichte von Journalisten, einen wissenschaftlichen Beirat mit Professoren (unter anderem aus Berlin und Hannover), ein pädagogisches Team aus der näheren Umgebung sowie das Vorhaben, für unterschiedliche Besucher beziehungsweise Schüler-Altersstufen die vorhandenen Ausstellungsstücke durch handlungsorientierte Materialien und Erfahrungsaufgaben zu ergänzen«, teilt Ingrid Hacker-Seehaus, Leiterin des Teams Museumspädagogik, mit.

YouTube-Film

»Dass Sarah Spreen erst 13 Jahre alt ist und eine derartige interessante und fachlich sehr gut recherchierte Projekt-Arbeit nun vorgelegt hat, konnten die Mitglieder des Museums bei der jüngsten Zusammenkunft am Donnerstag kaum glauben«, heißt es seitens der Oppendorfer Einrichtung. Denn Sarahs zielgerichtetes Vorgehen gliederte sich sowohl in den Besuch im Museum, der Erstellung eines YouTube-Videos, als auch der Fertigung einer mehrseitigen, farbigen, poppig gestalteten Broschüre. Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres 19/20 konnte die junge Arrenkamperin ihre Arbeit im Gymnasium präsentieren. Jetzt stellte Sarah auch dem Vorsitzenden des Deutschen Windkraftmuseums Friedrich Bosse, ihre Broschüre und den darauf verlinkten YouTube-Film vor. Er ist auf der bekannten Video-Plattform unter dem Suchbegriff »Windkraftmuseum Oppendorf« zu finden.

Familie wird Mitglied

Mit passender musikalischer Untermalung, Sarahs deutlichen Erklärungen zu den Ausstellungsstücken sowie Spezialeffekten im Film trägt besonders diese Idee von Sarah dazu bei, dass nun jeder, der sich für Windenergie interessiert, nun auch etwas über die Entwicklungsstufen beziehungsweise über die Exponate hier im Museum, erfahren kann.

Zu dem Termin kam auch Arne Jaeger, der Museumsmanager. Der Verein freut sich über das Interesse von Sarah Spreen und besonders darüber, dass sie sich gerade das Thema des Windkraft-Museums herausgesucht hat. Ebenso darüber, dass sie und ihre Familie Mitglied im Deutschen Windkraftmuseum geworden sind.