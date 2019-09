Idyllisch: Der Familienbetrieb Wehdebrock in Hollwede veranstaltet an diesem Sonntag wieder sein großes Hoffest. Geboten wird ein umfangreiches Programm mit vielen Marktständen.

Bereits das dritte Jahr in Folge wird in der Hollweder Straße, gegenüber der Gaststätte Piel, gemütlich gefeiert. Ab 12 Uhr geht es los mit zahlreichen Markt-Ständen und einem großen Angebot an regionalen Erzeugnissen. Mit dabei sind auch wieder Künstler und Kunsthandwerker mit Holz-, Glas- und Metallobjekten.

Frankenwein vom Winzer

Fleischermeister Ralf Engelke aus Nordel sorgt für die Bewirtung der Gäste. Kaffee und Kuchen, Bier vom Fass und Frankenwein vom Winzer gibt es ebenso wie das Schätz- und Gewinnspiel mit tollen Preisen. Parkplätze sind reichlich vorhanden. Rainer Wehdebrock, der nun schon in der siebten Generation in natürlicher bäuerlicher Weise seine Tiere hält, freut sich auf viele Besucher in der urigen Scheune und umzu. Weitere Infos gibt es unter www.hofwehdebrock.de