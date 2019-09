Von Dieter Wehbrink

Die Übergabe der Urkunde erfolgte im Haus des Jubilars. Vertreter der Handwerksinnung, allen voran Thomas Brinkmann (Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Wittekindsland), Cordian Reckmann aus Dielingen (Obermeister Fleischerinnung), Vorstandsmitglied Jens Malken aus Haddenhausen (Fleischerei Gieseking) und Schimmecks Leverner Berufskollege Heinz-Dieter Ruwe gratulierten dem Handwerksmeister. Die Gäste würdigten die Verdienste des Jubilars.

Wolfgang Schimmeck legte 1959 in Frankfurt in der Fachschule Heyne seine Meisterprüfung ab. Den Fleischerberuf hatte er vom 1. Oktober 1952 bis 30. September 1955 im elterlichen Betrieb in Oppenwehe gelernt. Dessen Räume befanden sich damals noch nicht im Hammor, sondern nacheinander auf zwei anderen Stätten in Oppenwehe. Bei den Eltern begann auch seine Gesellenzeit, aber Wolfgang Schimmeck zog es dann nach Bayern. »Ich wollte gern mal weit weg. Doch bald nach der Meisterprüfung wurde ich nach Oppenwehe zurückgerufen«, erinnert sich der Jubilar.

Am 1. Februar 1961 machte sich Wolfgang Schimmeck auf dem Anwesen Krohne 41 (heute Tielger Allee) selbstständig. 1973 eröffnete er dann seine neu erbaute Fleischerei am Hammoor, dem heutigen Firmensitz. Er betrieb das Fachgeschäft – stets unterstützt von Ehefrau Edith – bis zum 1. August 2001 und übergab es dann an Sohn Norbert. Dieser führt den Betrieb mit Ehefrau Brigitte und beschäftigt 15 Mitarbeiter im Hammoor. Somit besteht der Handwerksbetrieb seit 1931 als Familienunternehmen bereits in der dritten Generation. Den Grundstein der Fleischerei Schimmeck legte Walter Schimmeck im März 1931 in Reichenbach/Schlesien.

Nach dem Krieg wurde 1946 in Oppendorf mit einem Viehhandel begonnen. Ab 1950 gab es in Oppenwehe auf dem Hof Röhling (später Melcher) den ersten Schlachtbetrieb. Zuerst nur für den Versand, dann wurde ab 1952 im Hause Krohne, Oppenwehe 41, die Wurstproduktion und der Verkauf aufgenommen.

Seine schlesischen Wurzeln kann Wolfgang Schimmeck bis heute nicht verleugnen: »Bei uns im Geschäft bieten wir die schlesische Weißwurst und die Wellwurst an – ­ Spezialitäten meiner schlesischen Vorfahren«, erzählt der Oppenweher stolz. »Wir sind ohnehin eine alte Fleischerfamilie. Großvater und Vater waren schon selbstständige Fleischermeister in Schlesien. Auch zwei meiner drei Schwestern erlernten den Fleischerberuf beziehungsweise Verkäuferin.«

Wolfgang Schimmeck, der selbst drei Kinder hat, bildete in seiner aktiven Zeit 13 Lehrlinge aus und steht heute noch im Familienbetrieb gern mit Rat zur Seite. Stolz ist er darauf, dass Produkte seiner Fleischerei schon mehrfach mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet wurden.

In seinem Heimatort ist Wolfgang Schimmeck überaus geschätzt. Sein Mitwirken in den örtlichen Vereinen, sein früheres Engagement um den Oppenweher Bünselmarkt, aber auch seine Liebe zu den Oldtimer-Autos sind weithin bekannt. Erst vor einer Woche war er Mitorganisator des großen Oldtimer-Treffens an der Oppenweher Mühle (wir berichteten).