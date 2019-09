Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Die Sorge vor einem Scheitern der Innogy-Breitband­initiative in Dielingen und Levern war trotz intensiver Appelle an die Bürger groß. Doch jetzt steht fest: Haushalte in den Ortskernen Dielingen und Levern bekommen auf Wunsch einen Glasfaseranschluss.

In Levern hätten 120 Haushalte angeschlossen werden können, in Dielingen etwa 300. Zwar hat weder Dielingen noch Levern die von Innogy ursprünglich vorgegebene Vermarktungsquote von mindestens 40 Prozent bisher erreicht. »Dennoch teilte das Unternehmen uns mit, dass es im Ortskern von Dielingen Glasfaser verlegen wird«, schreibt die Dielinger Runde auf ihrer Internetseite. »Jedoch gibt es zwei Teilbereiche, die aus dem Planungsgebiet herausgenommen wurden, da es dort kein Interesse gegeben hat.«

»Verlegen wirtschaftlich Glasfaser«

Es handelt sich bei den ausgeschlossenen Bereichen um die Obere Linnert und den (teilweise) den Stemshorner Weg. »Sollte hier in Zukunft irgendwann Interesse entstehen, wird Innogy den Kunden zu den dann üblichen Bedingungen und Konditionen ein Anschlussangebot erstellen«, heißt es aus Dielingen.

»Wir haben sowohl in Levern als auch in Dielingen die Gebiete so zugeschnitten, dass wir dort wirtschaftlich Glasfaser verlegen können«, sagte Johannes Geers, kommunaler Kundenbetreuer bei Innogy, dieser Zeitung. »In Levern haben wir den historischen Bereich um die Kirche für den Ausbau vorläufig herausgenommen.«

In den Gebieten, wo ausgebaut wird, erhalten die Kunden, die schon einen Vertrag mit Innogy abgeschlossen haben, in diesen Tagen eine Vertragsbestätigung. Alle anderen Bewohner im Ausbaugebiet werden informiert, dass noch bis zum 15. November die Möglichkeit besteht, sich einen kostenlosen Anschluss zu sichern. Danach will Innogy an die Umsetzungsphase gehen.

Nicht mit Masterplan des Kreises verwechseln

Die Innogy-Initiative – ein so genannter eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau – darf nicht verwechselt werden mit dem Glasfaserausbau, den der Kreis Minden-Lübbecke aktuell in seinen ländlichen Bereichen fördert. Da der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau für die Unternehmen in so genannten unterversorgten Gemeindeteilen (lahmes Internet) bislang nicht profitabel war, wird der Glasfaserausbau dort mittels des Masterplans Breitband vom Kreis Minden-Lübbecke finanziell unterstützt.

Das ausführende Unternehmen Internexio hat bereits mit der Vermarktung und dem Glasfaserausbau in Stemwede angefangen. Beginn war im Bereich Drohne (wir berichteten). Es handelt sich hier um ein Angebot: Niemand ist in den unterversorgten Gebieten verpflichtet, sein Haus an das Glasfasernetz anzuschließen. Nach aktuellen Stand kostet der Hausanschluss einmalig 100 Euro. Weitere Konditionen sind auf der Homepage von Internexio einsehbar. Aufgrund der Förderung gibt es aber keine Mindestanzahl von Haushalten die mitmachen müssen.

Viele Appelle

Der Ortskern von Dielingen hingegen gilt nicht als »unterversorgt« und fiel damit aus der Förderkulisse des Kreises heraus. Dennoch warnte die Dielinger Runde immer wieder, die derzeit erreichten Internet-Geschwindigkeiten im Dielinger Ortskern würden auf Dauer nicht ausreichen. Deshalb sollten die betroffenen Haushalte das Glasfaser-Angebot von Innogy prüfen und möglichst annehmen, damit sie künftig für die digitalen Fortschritte gewappnet seien. Auch Bürgermeister Kai Abruszat riet den Dielingern und Levernern, das Innogy-Angebot sorgfältig zu prüfen.

»Die einmalige Anschlussgebühr von Innogy beträgt innerhalb der jetzigen Angebotsphase 80 Euro«, schreibt die Dielinger Runde. »Wer bereits Strom oder Gas von innogy (RWE/Westnetz) bezieht, zahlt etwa 50 Euro. Ein Anschluss zu einem späteren Zeitpunkt kostet etwa 1200 Euro.«