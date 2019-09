Die Fete ist keineswegs nur für Wehdemer gedacht, betonen die Organisatoren. Alle Stemweder sind dazu willkommen sich anzusehen, was Wehdem zu bieten hat.

»Wir leben in schöner Gemeinde«

»Wir haben in diesem Jahr schon tolle Jubiläumsfeiern in Destel und Levern und Brockum erlebt. Auch wir möchten diesen Anlass nutzen, um zu zeigen, was Wehdem alles zu bieten hat und was unsere Ortschaft liebens- und lebenswert macht«, sagt Ralf Tacke, der Vorsitzende des Vereins »Leben in Wehdem«. »Darüber hinaus wollen wir aber auch zeigen, was uns Stemweder verbindet und herausstellen, in welcher schönen Gemeinde wir hier leben.«

Rund um den »Stemweder Hof« in Wehdem, im Dreieck zwischen Sparkasse, Gemeindehaus und »K&K«, wird am Samstag die Festmeile aufgebaut. Hier präsentieren sich an zahlreichen Ständen und Stationen verschiedene örtliche Gruppen und Vereine, es gibt Musik- und Mitmachangebote sowie den historischen Rückblick auf die Dorfgeschichte.

Video der 1000-Jahrfeier

So gibt es im Heimathaus Ausstellungen und auch ein Video der 1000-Jahrfeier von vor 50 Jahren. Fritz Möller, nicht nur einer der Wehdemer Dorfältesten, sondern auch vor 50 Jahren einer der Organisatoren des Jubiläums, wird außerdem auch am Nachmittag Gast auf der Showbühne sein, um dort seine Erinnerungen und Anekdoten aus der Wehdemer Dorfgeschichte zum Besten zu geben. Die Ortsdurchfahrt in Wehdem ist am Veranstaltungssamstag bereits ab mittags zwischen den Straßen Am Schulzentrum und der Molkenstraße gesperrt. So können sich die Besucher ungehindert auf der Festmeile bewegen und sich überall umschauen. Gleichzeitig wird die Hauptstraße von allen, die Lust haben, in ein großes Kreidekunstwerk verwandelt. Kleine und große Künstler können sich auf dem Asphalt nach Herzenslust mit Straßenkreide austoben. Für Kinder werden auf dem Veranstaltungsgelände auch eine Hüpfburg, das Spielmobil des »Life House« und viele andere Spielstationen aufgebaut.

Blick aus der Krangondel

Es gibt Kinderschminken und Hip-Hop-Tanz zum Mitmachen. Auch die Präsentation der Einsatzfahrzeuge von freiwilliger Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz, der Rollstuhl-Parcours der Lebenshilfe Lübbecke oder die Schlepper- und Landmaschinenschau des landwirtschaftlichen Dorfvereins werden Anziehungspunkte sein. Einen ganz besonderen Blick auf das Geschehen haben schwindelfreie Besucher bei den Kranfahrten aus der Gondel. Kulinarisch gibt es die ostwestfälischen Standards von Butterkuchen bis Bratwurst, genauso wie eine Gourmetmeile im Saal des »Stemweder Hofes«.

Eingeleitet wird das Dorfjubiläum am Samstagnachmittag um 15 Uhr durch einen Gottesdienst, der vom Kindergarten und dem Kirchenchor begleitet wird. Danach beginnt auf dem Parkplatz des »Stemweder Hofes« das Unterhaltungsprogramm auf der Bühne.

Oppenweher Band »Triple O« spielt

Dort führt Moderator Pola durch das Programm. Es gibt Show­acts, Interviews, Einspieler und natürlich viel Musik – sei es mit dem Wehdemer Spielmannszug, mit dem Posaunenchor oder mit den »Penny Packers«, den Stemweder Stimmungsmachern aus den 80ern.

Die Oppenweher Band »Triple O« wird am frühen Samstagabend einen rockigen Auftakt für die große Open-Air-Party beisteuern und einen nagelneuen und extra für das Dorfjubiläum angefertigten Song für die Gemeinde Stemwede liefern. Die Weltpremiere des Liedes gibt es im Beisein des Bürgermeisters gegen 18 Uhr.

Großes Höhenfeuerwerk

Von 19 Uhr an ist Partyalarm mit den Top 40-Spezialisten von »Live Sensation« angesagt. In gemütlicher Open-Air-Atmosphäre mit Biergarten, Weinlounge und Cocktailbar kann bis in die Nacht hinein der 1050. Wehdemer Geburtstag gefeiert werden. Großes Highlight gegen 22 Uhr ist das große Höhenfeuerwerk.

Daniela Niermann vom Verein »Leben in Wehdem« fügt hinzu: »Die Open-Air-Party mit der Band ›Live Sensation‹ und mit dem großen Höhenfeuerwerk, soll der krönende Abschluss eines gelungenen Dorfjubiläums werden. Wir wünschen uns ein tolles Fest für ganz Stemwede. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.«

Die Zufahrtsstraßen auf den Wehdemer Klei werden zum Teil schon ab Samstagmittag für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt. Vor allem in der Dunkelheit und zum Zeitpunkt des Feuerwerkstarts ist es aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt, sich auf dem Klei aufzuhalten. »Wer sich auf der Festmeile und dem Veranstaltungsgelände vor der Bühne aufhält, wird beste Sicht haben auf das Lichterspektakel«, verspricht Chef-Pyrotechniker Nikolas Grube von »Explosive Arts«.