Beginn ist am Sonntag, 29. September, um 16 Uhr in der Begegnungsstätte in Stemwede-Wehdem. Damit möchte Frohsinn auch sein 45-jähriges Bestehen feiern. Mit dabei: Der Männerchor Venne, Chorgemeinschaft Rahden-Haldem, MGV Sangeslust Tonnenheide und die Chorgemeinschaft Isenstedt-Frotheim. Geboten werden Volksmusik und Moderne. Es gibt Kaffee, Kuchen, Getränke und Bratwurst.