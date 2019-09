Er macht seit mehr 15 Jahren, Satire, Glossen und Comedy im Radio – legendär sind bei WDR2 »die von der Leyens«, »Sarko de Funes« oder der »Tatort mit Till, Herbert und Udo«. Am Samstag tritt René Steinberg in Wehdem auf.

Stemwede (WB). »Freuwillige vor – wer lacht, macht den Mund auf!« So lautet das neue Satire-Programm von René Steinberg, mit dem er am Samstag, 28. September, im Life House in Wehdem gastiert.

Gemäß Steinbergs Motto »Gemeinsinn statt gemein sein« erlebt das Publikum, was Humor ist und wie man sich mit diesem gegen all die Beklopptheiten unserer Zeit wappnet. »Steinberg präsentiert guten, handgemachten, feinen bis krachenden Humor, um unsere Zeit zu verstehen, um sich zu wehren und was zu ändern«, verspricht der Veranstalter, der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur Stemwede (JFK).

Der gelernte Literaturwissenschaftler Steinberg ist sich sicher: »Humor ist ein Wutdrucksenker! Eine Waffe gegen die Widrigkeiten des heutigen (oder modernen) Lebens. Und vor allem etwas, was Menschen zusammenbringt und verbindet. Machen Sie deshalb mit bei einem Trainingscamp der nachhaltigen Art, in dem es unter anderem um Homer, Goethe, WhatsApp, Netflix, Heimat und pubertierende Monster geht – interaktiv, spontan, aberwitzig und lehrreich«, heißt es in der Ankündigung.

Steinberg ist sehr vielen Menschen rein stimmlich bestens bekannt. Denn er macht seit mehr 15 Jahren, Satire, Glossen und Comedy im Radio – legendär sind bei WDR2 »die von der Leyens«, »Sarko de Funes« oder der »Tatort mit Till, Herbert und Udo«.

Bei WDR5 ist er seit vielen Jahren für die satirisch aufgespießten »Beklopptheiten der Woche« zuständig und er ist Gastgeber und Moderator in diversen Live-Shows der »Unterhaltung am Wochenende«.

Powergriller und BVB-Fan

Zehntausende Besucher sahen den gelernten Germanisten bei den Bühnenshows »Lachen Live«, bei denen er bei mittlerweile vier Programmen mit wechselnder Begleitung in ganz NRW unterwegs war. Mit seinem ersten Soloprogramm gewann der bekennende Powergriller und BVB-Fan ab 2012 aus dem Stand mehrere Kleinkunstpreise und war unter anderem nominiert beim Kleinkunstfestival der »Wühlmäuse« in Berlin. »Mit seinem nun fünften Soloprogramm will er seinen ihm ganz eigenen Stil weiter ausbauen: interaktiv, schnell, abwechslungsreich, philosophisch, menschenfreundlich und mit einem Witz versehen, der sich erst auf dem zweiten Blick auch mal als beißender Spott entlarvt«, heißt es vom Veranstalter.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Kartenvorbestellungen sind unter Telefon 05773/991401 möglich.