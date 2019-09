Im Ochsenmoor im Südbereich des Dümmers kann man das vielseitige Multitalent mit dem schillernden Federkleid noch beobachten und sich an seinen Gesangseinlagen und faszinierenden Schwarmbildungen erfreuen. Der Naturführer Frank Mestars möchte interessierten Teilnehmern am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober von 17 bis 19.30 Uhr auf einem leichten Spaziergang spannende Einblicke in die Naturphänomene eines pulsierenden Naturraumes geben. Treffpunkt ist die »Bar dü Mar« in Hüde. Um Anmeldung bei Frank Mestars unter 0163/7531625 (Anruf ab 18 Uhr) wird gebeten. Unter dieser Telefonnummer können auch weitere Informationen zur Exkursion erfragt werden.

Weibchen im Prachtkleid

Der wortwörtliche »Star« unter den Vögeln wird vor allem wegen seiner Schwarmflüge im Herbst bewundert, die als einzigartiges Naturschauspiel gelten. Im Frühjahr sticht das Starenmännchen durch sein metallisch glänzendes Gefieder heraus. Helle Punkte verzieren vor allem das Prachtkleid des Weibchens.

Zum Gesamtpaket dazu kommt sein Talent der Imitation: Der Star kann andere Vögel und Umgebungsgeräusche perfekt nachahmen und in seinen Gesang einbauen. Zu hören sind dann auch Handyklingeltöne, Hundebellen oder Alarmanlagen. Der Star ist bekannt als Allerweltsvogel, den meisten Menschen vertraut und weit verbreitet. Doch seine Präsenz im Alltag täuscht, denn der Starenbestand nimmt ab. Es fehlt an Lebensräumen mit Brutmöglichkeiten und Nahrung.

»Schwarzen Sonnen«

Auf einem zweieinhalbstündigen Erlebnisspaziergang zum Sonnenuntergang möchte der zertifizierte Naturführer Frank Mestars mehr über die spannenden Vögel berichten und interessierte Teilnehmer die »Schwarzen Sonnen« und andere Flugbilder hautnah erleben lassen.

Los geht es am Donnerstag, 3. Oktober, um 17 Uhr an der »Bar dü Mar«, Zum Fischerhafen 40a in Hüde.

Ein geeignetes festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und ein Fernglas sind empfehlenswert. Der Kostenbeitrag beträgt 7 Euro für Erwachsene, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen die Hälfte.