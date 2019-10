Von Dieter Wehbrink (Text und Fotos)

1050-Jahr-Feier in Wehdem Fotostrecke

Foto: Dieter Wehbrink

»Wir hatten wirklich viele Besucher. Ich muss ein ganz dickes Dankeschön an die Vereine und alle anderen Beteiligten richtet, dass unsere Jubiläumsfeier so toll gelaufen ist«, freute sich Tacke. »Wir vom Verein ›Leben in Wehdem‹ haben uns schon vor anderthalb Jahren zusammengesetzt und alle aktiviert. Die Vereine boten an, was sie beisteuern konnten und organisierten es selbst. ›Leben in Wehdem‹ war nur Koordinator.« Auch mit Familie Bäcker vom Stemweder Hof sei ein hervorragender Partner gefunden worden.

Ralf Tacke freut sich auch, dass der Wehdem-Krimi bis bereits von mindestens 1093 Besuchern gesehen wurde.