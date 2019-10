Stemwede (WB). Eine Hommage an John Lennon unter dem Titel »All you need is love« präsentieren Achim Amme und »The Beatles Connection« am Samstag, 12. Oktober, in der Wehdemer Begegnungsstätte. Der Konzertabend des Stemweder Kulturrings beginnt um 20 Uhr (Einlass von 19 Uhr an).