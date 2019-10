Stemwede (WB). Zum letzten Mahl- und Backtag in der Saison 2019 öffnen die Oppenweher Mühlenfreunde am Sonntag, 13. Oktober, die Tore. »Vielleicht weht auch der Wind, dann nämlich ist es uns möglich, bei rotierenden Flügeln den Mahlbetrieb in voller Funktion zu präsentieren«, hofft Karl-Heinz Bollmeier von den Mühlenfreunden.