Traditionell besuchen auch viele Stemweder und andere Menschen aus dem Altkreis Lübbecke das Großspektakel im nahegelegenen Nachbarort im Landkreis Osnabrück. Vor allem im Bereich Dielingen gilt diese Veranstaltung – neben dem Brockumer Markt – als lokales Großereignis.

Freitag, ab 15 Uhr erwarten die Aus- und Schausteller ihre ersten Gäste. In der Gewerbeschau finden die Besucher bei freiem Eintritt an allen drei Tagen auf 20.000 Quadratmetern im Freigelände ein breites Angebot von Ausstellern der heimischen Wirtschaft. Die Zeltfläche umfasst 5000 Quadratmeter. Dort präsentierten sich etwa 70, draußen mehr als 100 Aussteller.

Marktbierprobe mit Freibier

Zur Markteröffnungsfeier von 17.15 Uhr an gibt es Musik mit der Kolpingkapelle Hunteburg und dem Show­act »Duo Rollecsos«. Nach der Begrüßung steht die 23. Hunteburger Marktbierprobe mit Freibier auf dem Programm. Von 19 Uhr an heißt es dann »Warm up« mit DJ Knippi.

Die Gewerbeschau schließt am Freitag um 21 Uhr. Von 22 Uhr an gibt’s Party mit der Band »Live Sensation« und DJ Knippi. Außerdem unterhalten von 20 Uhr an DJ Fränky Boy und »Pitchback« das Publikum im Zelt am Markttor.

Am Samstag beginnt um 6 Uhr der Auftrieb zum traditionellen Viehmarkt mit großem Trödelmarkt. In diesem Jahr wird erstmalig ein Taubenfliegen des Taubenvereins RV Wittekind ausgerichtet.

ferde, Ponys, Rinder, Schafe und Ziegen

In den ersten Jahren des Marktes wurden fast ausschließlich Pferde, Ponys, Rindvieh, Schafe und Schweine zum Verkauf und Handel angeboten. Hier hat sich in den zurückliegenden Jahren vieles geändert. Dennoch sind in Hunteburg auch Pferde, Ponys, Rinder, Schafe und Ziegen zu sehen. Dazu gekommen ist ein Kleintiermarkt, auf dem Geflügel, Kaninchen und Vögel angeboten werden.

In diesem Jahr wieder dabei sind die Zuchtvereine in einem eigenen Zelt, die über ihr Hobby informieren und auch Tiere zum Verkauf anbieten.

Die Gewerbeschau öffnet am Samstag um 8 Uhr. Von 10 Uhr an lassen sich beim Flohmarkt für Kinder Schnäppchen machen. Von 11 Uhr an sorgt DJ Smarty dann im Festzelt für Stimmung. Die Marktverlosung beginnt um 14 Uhr. Der erste Preis ist der Gegenwert eines Ponys (450 Euro), der zweite der eines Rindes (375 Euro). Als dritter bis zehnter Preis winkt je ein Schinken und als 11. bis 20. Preis gibt es je eine Dauerwurst zu gewinnen.

Voltigiergruppe aus Drohne

Von 16 Uhr an zeigen Kinder bei der neunten Hunteburger Mini-Playback-Show, was sie können. Die Gewerbeschau schließt am Samstag um 20 Uhr. Dann ist aber noch lange nicht Schluss: Von 22 Uhr an wird Party mit »Royal Flash« und DJ Knippi gefeiert. Außerdem spielt DJ Fränky Boy von 16 Uhr an im Zelt am Markttor.

Am Sonntag steht von 10 Uhr an wie gewohnt der Marktfrühschoppen auf dem Programm. Zur gleichen Zeit beginnen der große Trödelmarkt sowie die Gewerbeschau. Von 14 Uhr an stellen sich der Reit- und Fahrverein Hunteburg sowie die Voltigiergruppe des Reitervereins Altes Amt Dielingen auf dem Viehmarktgelände vor. Eine Stunde später geht’s weiter mit einer Modenschau im Festzelt mit Kaffeetafel. Danach macht DJ Smarty Stimmung im Festzelt. Die Gewerbeschau schließt um 20 Uhr. Morgens von 11 Uhr an steht ein Frühschoppen mit der Niedersachsenkapelle und von 16 Uhr an Musik mit DJ Fränky Boy im Zelt am Markttor auf dem Programm.

Mehr Informationen zum Programm erhalten Interessierte im Internet unter www.ponymarkthunteburg.de.