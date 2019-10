Von Heidrun Mühlke

Der neue Kreisjungschützenkönig heißt Daniel Eickenhorst vom Schützenverein Oppenwehe. Er und seine Königin Lena Windhorn konnten sich am Samstagabend im Saal von Meiers Deele in Oppenwehe kaum vor stürmischen Umarmungen retten. Der 22-Jährige Installateur Eickenhorst, der zurzeit eine Weiterbildung am Zwischenahner Meer absolviert, hatte seinen Mitbewerber Sven Krone vom Schützenverein Varlheide (30/18) auf den zweiten Platz verwiesen. Der Vizekreisjungschützenkönig hat seine Frau Janine Krone zur Seite.

Auf dem dritten Platz landete Sabrina Holle vom Schützenverein Sielhorst mit 29 Ringen. Ihr Prinzgemahl ist Frederick Schlottmann. Platz vier ging an Christian Detering vom Schützenverein Kleinendorf und Platz fünf an Thiemo Wichert vom Schützenverein Reiningen.