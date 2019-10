Von Michael Nichau

Beruflich hat sie eher mit Metall von Auto-Fahrwerken zu tun. Seit etwa drei Jahren geht sie aber einem neuen Hobby nach: Die arbeitet Gegenstände aus Holz um. Ideen dazu erhält sie unter anderem aus dem Internet, entwickelt viele Dinge – quasi einen eigenen Stil – aber selbst.

Umzug sorgt für mehr Platz

»Ich weiß nicht, ob das jedem gefällt«, sagt Wulf, die gerade eine Garagenwerkstatt in Haldem eingerichtet hat. Bisher habe sie im Haus an ihren eigenen Werkstücken gearbeitet. Ein Umzug habe jetzt für mehr Platz für das Hobby gesorgt.

Mehr Platz hat sie allerdings in der Wohnung nicht. Dort finden sich die Objekte, die sie bereits »umgearbeitet« hat. Und so kam die Idee auf, einige Stücke beim Line-Dance-Club in Isenstedt, dem ihre Mutter angehört, auszustellen. »Ich will das nicht professionell machen«, sagt Rebecca Wulf, hat aber sicherheitshalber ein Kleingewerbe angemeldet, um ihre »Stücke« auch verkaufen zu können.

Alte Kommode wieder aufgearbeitet

Doch was sind eigentlich ihre »Stücke«? »Ich finde vielfach Möbel oder Einzelteile aus Holz auf dem Sperrmüll oder bei Flohmärkten. Das erste was ich gemacht habe: Ich habe eine alte Kommode wieder aufgearbeitet und mit eigenen Farben gestaltet«, sagt sie.

»Upcycling« wäre ja eigentlich der moderne Begriff dafür, doch Rebecca Wulf will ihren eigenen Stil produzieren. »Das gefällt vielleicht nicht jedem. Deshalb mache ich auch kaum Auftragsarbeiten.« Und so sammeln sich allmählich Möbelstücke, wie eine aus zwei Stühlen zusammengebaute Bank oder ein Regal, das aus einer Tür gearbeitet ist, in der Wohnung, die sie gemeinsam mit ihrem Freund Dennis Bleitner bewohnt. Der hat ein ähnliches Hobby: Er baut Tische und Möbel mit in der Dunkelheit leuchtendem Epoxidharz. »Die Sachen haben im Freundeskreis viel Anklang gefunden. Ich finde es interessant, wie Dinge aussehen können, wenn man daran einiges verändert«, sagt Wulf.

Alte Leiter zersägt

So wird eine alte Leiter zersägt zum Bücherregal. Bücher überein­andergeschichtet und zusammengeklebt bilden kleine Beistelltische mit entsprechender Glasplatte. Ein altes Bettgestell wurde zur Küchenbank. »Und die Polster habe ich passend selbst genäht«, ist Wulf stolz.

Ideen muss man haben: Aus einem alten Bett hat Rebecca Wulf diese schicke Küchenbank mit selbst genähten Polstern gestaltet. Foto: Michael Nichau

Eine Spezialität sind alte Fensterrahmen, die aufbereitet, neu gestaltet und als Bilderrahmen oder mit Spiegel neu verwendet werden können. »Es ist keine Kunst, was ich mache. Ich schnitze auch nicht, aber ich möchte mir künftig das Drechseln beibringen«, sagt die 23-jährige Haldemerin.

Sie sucht immer Material für neue Gegenstände und lässt gern hinter die Kulissen blicken. Rebecca Wulf ist unter der Handynummer 0151/53913308 zu erreichen.