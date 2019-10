Bürgermeister Marco Lampe wird die »fünfte Jahreszeit« am Samstag, 26. Oktober, um 10.30 Uhr im Beisein vieler Ehrengäste im großen Festzelt der Familie Brügging eröffnen. Abschluss der viertägigen Großveranstaltung wird nach zwei weiteren besucherträchtigen Markttagen am Dienstag, 29. Oktober, der Viehmarkt sein. Die Marktmacher erwarten etwa 200.000 Besucher.

Auch bei der (mindestens) 461. Auflage des Brockumer Großmarktes bauen annähernd 400 Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Verkaufsstände auf dem Kram- und Vergnügungsmarkt auf. In der Gewerbeschau geben mehr als 80 Handwerksfirmen und Dienstleister aus der Region mit Innovativem und Bewährtem einen Einblick in ihre Leistungsstärke und in der Landmaschinenausstellung präsentieren mehr als 70 Aussteller alles für die Land- und Forstwirtschaft sowie einen gepflegten Garten. Zum fünften Mal lockt eine Tierschau vor allem Besucher aus der Landwirtschaft an, und bei der 14. Tourismusmesse werben 40 Aussteller für reizvolle Urlaubsziele.

»Es gibt fast nichts, was es bei uns nicht gibt«

Die weit mehr als 500 Aus- und Schausteller bieten auf einem mehr als 70.000 Quadratmeter großen Feier-Areal Vielfalt und Abwechslung – mit einer Mixtur aus Krammarkt und Vergnügen, Gewerbe und Maschinen sowie touristischen Attraktionen und einem Musikprogramm in zwei Event-Tempeln auf dem Marktgelände sowie einem Saalbetrieb am Rande des Platzes. »Es gibt fast nichts, was es bei uns nicht gibt«, sagt Bürgermeister Marco Lampe.

Zum fünften Mal wird den Besuchern im westlichen Bereich des Marktplatzes eine Tierschau geboten, für die es schon in den Vorjahren Lob von allen Seiten gab. Erneut haben sich die Marktverantwortlichen für die Organisation und Präsentation professionelle Unterstützung mit ins Boot geholt: Zucht- und Vermarktungsexperten von der Bayern-Genetik GmbH.

Tierischer Art ist auch der abschließende Höhepunkt der vier Volksfesttage: In aller Herrgottsfrühe startet am Dienstag, 29. Oktober, ein Viehmarkt. »Hier werden Geschäfte nach altem Brauch noch per Handschlag besiegelt«, nennt Bürgermeister Lampe eine Besonderheit des Finaltages. Aufgetrieben werden Großpferde und Ponys, Rinder, Kälber, Esel, Ziegen und Schafe. Dazu kommen Enten, Gänse, Puten, Hühner, Kaninchen und Ziergeflügel unterschiedlicher Rassen und Farbschläge.

Familientag am Montag

Geöffnet sind Gewerbeschau, Landmaschinenausstellung, Tierschau und Tourismusmesse von Samstag bis Montag jeweils von 10 bis 20 Uhr, am Viehmarkt-Dienstag von 8 bis 20 Uhr. Beim Familientag am Montag können die Besucher zum Nulltarif durch die Gewerbezelte und die Landmaschinenschau bummeln. Zudem bieten an dem Tag zahlreiche Beschicker Sonderaktionen für Kinder zu günstigen Preisen an.

Weitere Informationen können nachgelesen werden unter www.brockumer-grossmarkt.de.