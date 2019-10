Von Heidrun Mühlke

Stemwede (WB). Zufrieden haben sich die Zuchtfreunde am Wochenende in der Wehdemer Ausstellungshalle gezeigt. Einmal mehr haben die Rassegeflügelzüchter in einer imposanten Ausstellung 330 Tiere der Öffentlichkeit präsentiert und den Preisrichtern vorgestellt. Die Juroren konnten elf Mal die Bestnote »vorzüglich« (V) sowie 17 Mal die zweitbeste Bewertung »hervorragend« (hv) vergeben. Karl-Friedrich Wessel, Vorsitzender des Wehdemer Rassegeflügelzuchtverein (RGZV), freute sich, bei der abendlichen Siegerehrung neben den erfolgreichen Züchtern auch die Ehrenmitglieder Helmut Brehop und Fritz Meyer sowie Ratsmitglied Michael Jürgens, der die Wehdemer Jubiläumsbänder überreichte, begrüßen zu können.