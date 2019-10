Stemwede (WB/ni). Feierlustige Besucher erwartet im Zelt am Viehmarkt in Brockum ein musikalisches Groß-Programm. Hauptakt ist »Lazy Dee als Mr. President«. »Es wird eine 90er-Jahre Party geben«, kündigt Veranstalter Karl-Wilhelm Bruns an.

Diese 90er-Jahre-Partys waren in den vergangenen Jahren der Renner beim Brockumer Abendprogramm. Am Montag, 28. Oktober, soll es – nach Angaben von Bruns – »so richtig abgehen«. Aber auch an allen anderen Markttagen setzen die Veranstalter auf ein attraktives Programm, das Lust auf mehr macht.

Musik vom Plattenteller

Zum Auftakt am Samstag, 26. Oktober, lädt die Landschlachterei Voss im Zelt am Viehmarkt ab 12 Uhr bei Musik vom Plattenteller zum Mittagessen ein. Um 19 Uhr startet die große Brockumer »Über 30 Party« mit »Live Sensation« und DJ Arni.

Der Sonntag, 27. Oktober, beginnt im Viehmarktzelt um 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen und Musik vom Plattenteller. Ab 19 Uhr steht DJ Gerdi zum ultimativen Party-Opening der »Ladies Night« in den Startlöchern. Für die Damenwelt gibt es bis 21 Uhr Cocktails zum halben Preis.

Schrill und schräg

Ihr Auftritt hat Kult in Brockum: Schrill, schräg und speziell versetzen die »Big Maggas« ab 20 Uhr nicht nur ihre weiblichen Fans in Extase. Anschließend geht die Party mit DJ Gerdi weiter.

Auch der Montag, 28. Oktober, beginnt mit einem zünftigen Frühschoppen. Ab 19 Uhr heißt es zum vierten Mal: »Enjoy the 90s«. »Es ist eine Zeitreise in diese tolle Zeit, als das Leben noch in Ordnung war. Schwelgt mit uns einen Abend in Erinnerungen an Eure Kindheit oder Jugendzeit, die ersten Partys, den ersten Kuss und die erste große Liebe. Die Helden dieser Zeit haben unser Leben begleitet, unser Leben geprägt. Ihre damaligen Welthits sind heute legendär und immer noch Bestandteil jedes Radiosenders, vieler TV-Shows und natürlich vieler Partys«, schreibt Veranstalter Bruns.

Mr. President

Nach dem Opening mit DJ U.D.O. alias Crazy Discoloverz folgt um 21 Uhr der Top Act des Abends: »Lazy Dee ala MR. PRESIDENT«. Auch danach geht die Fete mit den Discoloverz als Deutschlands meistgebuchten 90er-DJs weiter. Den 90er-Jahre-Mix gibt es nicht nur zu hören, sondern auch als Original Video im Großbildformat auf einer Video-LED-Leinwand zu sehen.

Der letzte Markttag, Dienstag, 29. Oktober, beginnt mit dem traditionellen Viehmarkt auch im Viehmarktzelt um 9 Uhr. Erstmals dabei ist die Band »On the Rox«. Mit »DJ Gerdi« und »DJ Dusk« am Plattenteller laden sie zur großen Viehmarktparty ein.

An allen Tagen gibt es neben den musikalischen Höhepunkten ab 10 Uhr, dienstags bereits ab 8 Uhr ein reichhaltiges Speisenangebot von der Landschlachterei Voss aus Barnstorf, dazu am Nachmittag Kaffee und Kuchen von der Preußisch Ströher Bäckerei Kölling.